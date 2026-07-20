Нефть подскочила выше $90

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3,05% — до 90,79 доллара США за баррель. Таким образом, цена Brent достигла самого высокого уровня с 11 июня. За прошлую неделю нефть этой марки подорожала на 15,9%, продемонстрировав самый значительный недельный рост с апреля.

На фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке между США и Ираном резко выросли мировые цены на нефть.

Американская нефть марки WTI подорожала на 2,65% — до 84,68 доллара США за баррель. Это самый высокий показатель для WTI с 12 июня. За прошлую неделю нефть этой марки также выросла в цене на 15,5%, продемонстрировав лучший недельный результат с начала марта.

Рост цен был обусловлен усилением взаимных атак США и Ирана, а также возросшими угрозами для перевозок энергоносителей через Ормузский пролив. В последние дни стороны заявляли о принятии мер против морских перевозок друг друга. США сообщили о введении морской блокады иранских портов, а Иран — об ударах по судам, которые, по его утверждению, нарушили правила судоходства в Ормузском проливе.

По мнению аналитиков, усиление рисков в Ормузском проливе, через который проходит около одной пятой мировой торговли нефтью, усугубило опасения относительно поставок и привело к росту нефтяных цен.