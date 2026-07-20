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Рекордная цена на газ в Европе

10:18 827

Цена газа на бирже в Европе в ходе утренних торгов впервые с 23 марта превысила $700 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Такая динамика отмечена на фоне очередного витка эскалации между США и Ираном на Ближнем Востоке.

Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до уровня около $716 за тысячу кубометров, или €60,515 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Рост котировок с начала дня превышал 5%.

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