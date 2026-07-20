Атака на Подмосковье: есть пострадавшие

В результате атаки на Московскую область в ночь на понедельник пострадали десять человек, сообщает губернатора региона Андрей Воробьев.

Шесть человек госпитализированы в Домодедовскую больницу, уточняет глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Один из пострадавших, мужчина 1974 года рождения, находится в тяжелом состоянии, сообщили в Домодедовской больница. Трое пострадавших — граждане Китае.

Еще один пострадавший отказался от госпитализации, передает Воробьев.

В Одинцовском округе 11-летняя девочка получила острую реакцию на стресс, в Подольске пострадали две женщины в возрасте 38 и 66 лет.

По словам Хрусталевой, на территории индустриального парка «Южные врата» начался пожар. Он локализован, пожарные продолжают его тушить. Кроме того, дрон попал в верхний этаж жилого дома в микрорайоне Южный, поврежден фасад здания. О том, что удар пришелся по «Южным вратам» и многоэтажному дому, сообщали также украинские мониторинговые каналы и Astra (в реестре «иноагентов»).

Местные власти не уточняют, какие именно объекты были повреждены в Подольске и в Одинцовском городском округе. По данным Astra, в Подольске под удар попали склад Wildberries (однако, как пишут украинские мониторинговые каналы, он не загорелся; в компании говорят, что сотрудников эвакуировали, но затем они вернулись на работу) и нефтебаза.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористической атаке.