Атака на Подмосковье: есть пострадавшие

В результате атаки на Московскую область в ночь на понедельник пострадали десять человек, сообщает губернатора региона Андрей Воробьев.
Шесть человек госпитализированы в Домодедовскую больницу, уточняет глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Один из пострадавших, мужчина 1974 года рождения, находится в тяжелом состоянии, сообщили в Домодедовской больница. Трое пострадавших — граждане Китае.
Еще один пострадавший отказался от госпитализации, передает Воробьев.
В Одинцовском округе 11-летняя девочка получила острую реакцию на стресс, в Подольске пострадали две женщины в возрасте 38 и 66 лет.
По словам Хрусталевой, на территории индустриального парка «Южные врата» начался пожар. Он локализован, пожарные продолжают его тушить. Кроме того, дрон попал в верхний этаж жилого дома в микрорайоне Южный, поврежден фасад здания. О том, что удар пришелся по «Южным вратам» и многоэтажному дому, сообщали также украинские мониторинговые каналы и Astra (в реестре «иноагентов»).
Местные власти не уточняют, какие именно объекты были повреждены в Подольске и в Одинцовском городском округе. По данным Astra, в Подольске под удар попали склад Wildberries (однако, как пишут украинские мониторинговые каналы, он не загорелся; в компании говорят, что сотрудников эвакуировали, но затем они вернулись на работу) и нефтебаза.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористической атаке.
*** 11:17
Более 400 украинских дронов, летевших на Московский регион, были якобы сбиты со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
По данным ASTRA, в Подольске под удар попала нефтебаза.
Украинские osint-каналы пишут об атаке на склад Wildberries в посёлке Коледино. Пресс-служба Wildberries утверждает, что комплекс в Коледине продолжает работу в штатном режиме. Ранее сотрудников эвакуировали.
В Домодедово тушат пожар в индустриальном парке «Южные врата» после атаки БПЛА, сообщил глава городского округа Хрусталев. Пожар локализовали и продолжают тушить.
July 20, 2026
*** 10:50
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников на Московскую область.
«Ночью силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на Московскую область. Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе», — написал Воробьев.
По его словам, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4 после падения дрона рядом с автомобилем. «Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На местах работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и аварийных служб», — добавил Воробьев.
По словам губернатора, в результате падения беспилотников повреждены несколько частных домов, возникли возгорания, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры.
«В Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение. Пострадавших нет», — добавил губернатор.
Помимо этого, в Подольске в результате падения беспилотников произошли возгорания, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный жилой дом в деревне Малое Толбино.
Над Ростовской областью ночью сбито более 35 беспилотников, сообщил глава региона.
В Таганроге, Таганрогском заливе и над семью областями Ростовской области в ночь на понедельник сбито более 35 дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, пострадавших нет, в Шоловском районе в результате падения обломков БПЛА произошел пожар.
«В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется», — написал Слюсарь.
Сегодня Минобороны РФ отчиталось о 381 сбитых за ночь беспилотниках.
«С 20:00 по 8:00 по московскому времени над территорией России и Крыма был сбит или перехвачен 381 украинский беспилотник», —следует из утренней сводки Минобороны РФ.
При этом ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с «с 20:30 вечера до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников», большая часть из них была «нейтрализована на дальних подступах».
Более 400 украинских дронов, летевших на Московский регион, были якобы сбиты со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
По данным ASTRA, в Подольске под удар попала нефтебаза.
Украинские osint-каналы пишут об атаке на склад Wildberries в посёлке Коледино. Пресс-служба Wildberries утверждает, что комплекс в Коледине продолжает работу в штатном режиме. Ранее сотрудников эвакуировали.
В Домодедово тушат пожар в индустриальном парке «Южные врата» после атаки БПЛА, сообщил глава городского округа Хрусталев. Пожар локализовали и продолжают тушить.