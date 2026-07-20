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Массовые задержания в Турции: по уголовному делу проходит и мэр Измита

11:01 556

В Турции прошла операция, в ходе которой был задержан 31 человек, включая мэра Измита Фатму Каплан Хюрриет.

В материалах расследования утверждается, что при проведении муниципальных тендеров были допущены нарушения, между некоторыми компаниями и представителями муниципалитета существовали родственные связи, с компаний-подрядчиков взимались комиссионные, а супруг мэра Измита Фатмы Каплан Хюрриет — Мурат Хюрриет — оказывал влияние на процессы тендеров и наем персонала.

В рамках расследования, проводимого Главной прокуратурой Стамбула, на основании показаний подозреваемых, заявлений лиц, воспользовавшихся положениями об активном раскаянии, и сообщений тайных свидетелей, были изучены некоторые тендеры, организованные муниципалитетом Измита.

Сообщается, что судебный процесс был начат на основании полученных данных о нарушениях при проведении некоторых тендеров, осуществленных муниципалитетом. 

Согласно выводам, изложенным в материалах дела, утверждается, что представители компаний, выигравшие тендеры, а также компаний, подававшие заявки на тендеры, имели родственные связи с муниципальными чиновниками, и от фирм, работавших с муниципалитетом, получали деньги под видом комиссионных.

В деле также выдвигается предположение, что супруг мэра Измита Фатмы Каплан Хюрриет, Мурат Хюрриет, имел прямую связь с тендерными процессами, приемом на работу и определением штатного расписания.

На основании указанных выводов по поручению Главной прокуратуры Стамбула была проведена одновременная операция в Измите, Стамбуле, Анкаре, Анталье и Кырыккале. В рамках операции было вынесено решение о задержании 31 подозреваемого по обвинениям в «создании организации с целью совершения преступления», «получении взятки» и «воспрепятствовании проведению тендера».

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