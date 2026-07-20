В Анкаре Россию назвали «долгосрочной угрозой»…А Москва объявила угрозой персики

16 июля, в то самое время, когда министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проводил в Киеве пресс-конференцию со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) объявила о введении временных ограничений на импорт косточковых фруктов от пяти турецких компаний. Решение, вступившее в силу с 18 июля, распространяется на все косточковые фрукты, включая черешню, вишню, персики, абрикосы и сливы. В качестве обоснования запрета Россельхознадзор сослался на «систематическое выявление в поставляемой из Турции продукции вредоносных организмов», классифицированных в соответствии с карантинными стандартами стран Евразийского экономического союза. Ведомство также заявило, что запрет введен в соответствии с Международной конвенцией по защите растений и федеральным законом «О карантине растений». Российская сторона сообщила, что отмена временного запрета будет зависеть от результатов будущих проверок. В Анкаре решение Москвы воспринимается как новая точка напряженности между двумя странами: ведь Турция является одним из важнейших поставщиков фруктов и овощей для России. В марте этого года, в связи с войной в Иране, спрос на турецкие фрукты и овощи в России резко возрос: ранее часть потребности в овощах и фруктах Россия покрывала за счет более дешевого иранского импорта, однако из-за перебоев в поставках, вызванных ударами США и Израиля, переориентировалась на турецкий экспорт.

Знакомый метод давления В комментарии для haqqin.az турецкий политолог и тюрколог, эксперт по международным отношениям и геополитике Евразии Умит Назми Хазыр назвал заявление российских официальных лиц о введенном на косточковые фрукты из Турции запрете «предлогом». По его мнению, российская сторона утверждает, что введенные в отношении пяти турецких компаний запреты связаны с «карантинными причинами», однако проблема имеет политическое измерение. «Показательно, что запрет был введен именно во время визита Хакана Фидана в Украину. В Киеве Фидан говорил о гарантиях безопасности, которые будут предоставлены Украине в рамках возможного мирного соглашения с Россией, заявил о готовности Турции возглавить военно-морские силы в Черном море. Одной из причин запрета, введенного Москвой против турецких компаний, может быть именно это», — полагает турецкий политолог. Обратив внимание также на деталь в заявлениях российских официальных лиц, касающуюся Евразийского экономического союза, Хазыр подчеркнул, что введение запретов может быть связано и с саммитом НАТО в Анкаре. Турецкий политолог напомнил, что в итоговой декларации саммита НАТО Россия была охарактеризована как «долгосрочная угроза» безопасности и стабильности евроатлантического пространства. «На саммите НАТО подчеркивалась необходимость наращивания коллективного оборонного потенциала против угроз, исходящих от России. Кроме того, страны НАТО, заявив о полной поддержке Украины, приняли конкретное решение о выделении Киеву 70 миллиардов евро военной помощи. Турция, выступившая принимающей стороной саммита, поддерживает общую политику безопасности союзников, одновременно стараясь сохранять сбалансированные добрососедские отношения с Россией и играть роль конструктивного дипломатического моста между Москвой и Киевом», — отметил турецкий политолог.