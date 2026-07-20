В Анкаре Россию назвали «долгосрочной угрозой»…А Москва объявила угрозой персики

16 июля, в то самое время, когда министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проводил в Киеве пресс-конференцию со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) объявила о введении временных ограничений на импорт косточковых фруктов от пяти турецких компаний. Решение, вступившее в силу с 18 июля, распространяется на все косточковые фрукты, включая черешню, вишню, персики, абрикосы и сливы.
В качестве обоснования запрета Россельхознадзор сослался на «систематическое выявление в поставляемой из Турции продукции вредоносных организмов», классифицированных в соответствии с карантинными стандартами стран Евразийского экономического союза. Ведомство также заявило, что запрет введен в соответствии с Международной конвенцией по защите растений и федеральным законом «О карантине растений».
Российская сторона сообщила, что отмена временного запрета будет зависеть от результатов будущих проверок.
В Анкаре решение Москвы воспринимается как новая точка напряженности между двумя странами: ведь Турция является одним из важнейших поставщиков фруктов и овощей для России. В марте этого года, в связи с войной в Иране, спрос на турецкие фрукты и овощи в России резко возрос: ранее часть потребности в овощах и фруктах Россия покрывала за счет более дешевого иранского импорта, однако из-за перебоев в поставках, вызванных ударами США и Израиля, переориентировалась на турецкий экспорт.
Знакомый метод давления
В комментарии для haqqin.az турецкий политолог и тюрколог, эксперт по международным отношениям и геополитике Евразии Умит Назми Хазыр назвал заявление российских официальных лиц о введенном на косточковые фрукты из Турции запрете «предлогом». По его мнению, российская сторона утверждает, что введенные в отношении пяти турецких компаний запреты связаны с «карантинными причинами», однако проблема имеет политическое измерение.
«Показательно, что запрет был введен именно во время визита Хакана Фидана в Украину. В Киеве Фидан говорил о гарантиях безопасности, которые будут предоставлены Украине в рамках возможного мирного соглашения с Россией, заявил о готовности Турции возглавить военно-морские силы в Черном море. Одной из причин запрета, введенного Москвой против турецких компаний, может быть именно это», — полагает турецкий политолог.
Обратив внимание также на деталь в заявлениях российских официальных лиц, касающуюся Евразийского экономического союза, Хазыр подчеркнул, что введение запретов может быть связано и с саммитом НАТО в Анкаре. Турецкий политолог напомнил, что в итоговой декларации саммита НАТО Россия была охарактеризована как «долгосрочная угроза» безопасности и стабильности евроатлантического пространства.
«На саммите НАТО подчеркивалась необходимость наращивания коллективного оборонного потенциала против угроз, исходящих от России. Кроме того, страны НАТО, заявив о полной поддержке Украины, приняли конкретное решение о выделении Киеву 70 миллиардов евро военной помощи. Турция, выступившая принимающей стороной саммита, поддерживает общую политику безопасности союзников, одновременно стараясь сохранять сбалансированные добрососедские отношения с Россией и играть роль конструктивного дипломатического моста между Москвой и Киевом», — отметил турецкий политолог.
Напомнив, что накануне саммита НАТО в Анкаре министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершил официальный визит в Москву, Хазыр указал, что в западных СМИ перед саммитом появлялись публикации о готовности Турции оказывать Украине более весомую поддержку, чем прежде. По его словам, в ходе московского визита Фидан вновь заявил о том, что, невзирая на политическую поддержку Киева, Анкара выступает за диалог между Киевом и Москвой.
«Несмотря на эти заявления, Москва пытается давить на Анкару посредством ограниченных по масштабу запретов», — считает политолог.
По мнению Хазыра, одной из возможных причин запрета на турецкие фрукты и овощи может быть и ситуация вокруг комплексов С-400, ранее приобретенных Анкарой у России и в отношении которых сейчас ведутся переговоры о продаже третьей стране. Он отметил, что в соответствии с подписанным соглашением по С-400 Анкара может продать эти системы лишь с разрешения России, и, как заявила официальная Москва, переговоры продолжаются. По его мнению, вполне возможно, что Москва давит на Анкару «фруктово-овощным» методом, стремясь добиться большей выгоды в каком-либо из аспектов переговоров.
Вместе с тем турецкий политолог указал, что введенные в качестве инструмента давления запреты несопоставимо меньше по масштабу с последствиями инцидента со сбитым самолетом в 2015 году и не способны полностью разрушить российско-турецкие отношения.