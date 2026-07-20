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Иранские удары могут оставить Кувейт без воды

11:13 449

Иран в воскресенье ударил по опреснительной установке и электростанции в Кувейте, который получает около 90% воды за счет опреснения. Об этом пишет CNN со ссылкой на Министерство электроэнергии страны.

Это уже второй день подряд, когда иранские силы атакуют в Кувейте установки по опреснению морской воды, которые играют жизненно важную роль на Ближнем Востоке. Например, в Омане такие предприятия также покрывают около 90% потребностей в пресной воде, в Бахрейне — 85%, а в Саудовской Аравии — около 70%. По заявлению ведомства, на атакованной станции вспыхнул пожар. После ударов Ирана 18 июля несколько энергоблоков станции были отключены.

Об атаках на свои опреснительные установки заявляет и Иран. В субботу о том, что США ракетным ударом повредили один из таких объектов в прибрежной зоне Бонджи, утверждал представитель провинции Хормозган. Сообщалось, что в результате без воды остались жители 20 деревень. 

В марте 2026 года, в начале войны США и Израиля против Ирана, опреснительные установки уже становились целями ударов. Тогда Всемирный водный совет — организация, связанная с ООН и выступающая за глобальную водную безопасность, — осудил подобные атаки и призвал все стороны «в полной мере соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом». Организация ссылалась на статью Женевской конвенции, которая запрещает комбатантам нападать на жизненно важные ресурсы для выживания гражданского населения, «такие как установки и источники питьевой воды». До этого президент США Дональд Трамп обещал разрушить мосты и электростанции Ирана, если его власти не вернутся к переговорам.

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