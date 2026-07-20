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Удар по торговому судну в Одессе: число погибших выросло. Удар по Запорожью: есть погибшие и раненые
Новость дня
Удар по торговому судну в Одессе: число погибших выросло. Удар по Запорожью: есть погибшие и раненые

Золото дешевеет, серебро – растет

11:26 392

На нью-йоркской товарной бирже COMEX цена тройской унции золота, подешевев на 4,3 доллара, составила 4014,5 долларов.

Цена на серебро выросла на 0,54 доллара и составила 56,87 доллара.

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Удар по торговому судну в Одессе: число погибших выросло. Удар по Запорожью: есть погибшие и раненые
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03:36 4038
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