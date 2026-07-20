Золото дешевеет, серебро – растет

На нью-йоркской товарной бирже COMEX цена тройской унции золота, подешевев на 4,3 доллара, составила 4014,5 долларов.
Цена на серебро выросла на 0,54 доллара и составила 56,87 доллара.
На нью-йоркской товарной бирже COMEX цена тройской унции золота, подешевев на 4,3 доллара, составила 4014,5 долларов.
Цена на серебро выросла на 0,54 доллара и составила 56,87 доллара.
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