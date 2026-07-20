У Британии новый премьер-министр

Церемония передачи власти начнется около полудня по местному времени и станет уже шестой сменой премьер-министра страны за последнее десятилетие, что отражает сохраняющуюся политическую турбулентность в британской политике.

Согласно установленной конституционной традиции, уходящий глава правительства Кир Стармер выступит с прощальным обращением у резиденции на Даунинг-стрит, после чего отправится в Букингемский дворец. Там король Карл III официально примет его отставку.

Затем монарх примет Энди Бернэма и поручит ему сформировать новое правительство Его Величества. После получения королевского мандата Бернэм официально вступит в должность премьер-министра.

Поскольку 17 июля Энди Бернэм был избран лидером правящей Лейбористской партии, смена главы правительства проходит без проведения внеочередных парламентских выборов. Согласно британской политической системе, лидер партии, обладающей большинством в Палате общин, автоматически получает право сформировать кабинет министров. Ожидается, что Бернэм будет руководить правительством до очередных всеобщих выборов, намеченных на 2029 год.

Сразу после вступления в должность новый премьер-министр приступит к формированию кабинета министров. Работа над составом правительства начнется после его переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10, а имена ключевых министров, как ожидается, будут объявлены уже к вечеру понедельника.

Перед новым кабинетом стоят серьезные задачи, включая стабилизацию экономики, решение социальных проблем.