USD 1.7000
EUR 1.9456
RUB 2.1745
Подписаться на уведомления
Удар по торговому судну в Одессе: число погибших выросло. Удар по Запорожью: есть погибшие и раненые
Новость дня
Удар по торговому судну в Одессе: число погибших выросло. Удар по Запорожью: есть погибшие и раненые

Не прислушались к МИД Азербайджана. И попали под удар

Отдел информации
11:48 749

ВСУ продолжают наносить удары по российским судам в Черном море. Целью одного из таких ударов стал сухогруз Babylon (IMO 8902474), экипаж которого состоит из азербайджанцев. На видеозаписи, распространенной в социальных сетях, один из них рассказывает об ударе беспилотника по судну у города Анапа 17 июля. В результате удара судно получило повреждения и потеряло управление, члены экипажа покинули судно. Информации о погибших или раненых среди членов экипажа нет.

По данным Marine Traffic, последний сигнал с судна был получен у Анапы 3 дня назад, а транспондер судна в настоящее время отключен.

Специальный реестр Главного разведывательного управления Украины указывает на то, что это судно активно использовалось с 2023 года для кражи украинского зерна с оккупированных Россией территорий и его продажи третьим странам.

«Судно было замешано в схемах, связанных с кражей украинского зерна с временно оккупированной территории Крыма (Украина). В частности, оно осуществляло операции по перевалке грузов с судна на судно (STS) в Керченском проливе с российских судов IMO 8721272 и IMO 8959219, которых были заочно арестованы украинским судом за участие в перевозке украинского зерна, украденного Россией с территории Украины», - сообщает ГУР Украины.

С декабря 2022 года судно находится в собственности турецкой компании Alemax Denizcilik ve Gemi Isletmeciligi Ticaret Limited Sirketi, основанной в 2022 году гражданином России Александром Алексеевым. Согласно турецкому торговому реестру, Алексеев получил турецкое гражданство в октябре того же года.

Судно также упоминается в исследовании Lloyd's List, опубликованном в декабре 2023 года, в котором обсуждается «теневой флот», созданный Россией для перевозки украинского зерна. В то время судно ходило под названием «Хорасан».

Согласно тому же исследованию, компания Alemax эксплуатирует несколько судов, предназначенных для перевозки зерна.

Напомним, что в последние дни многочисленные российские сухогрузы и нефтяные танкеры были атакованы Украиной в Черном и Азовском морях. В свою очередь, Россия атакует торговые суда, пришвартованные в украинском порту Одесса. В этой морской войне между Россией и Украиной на атакованных судах часто оказываются граждане Азербайджана. В связи с участившимися случаями на прошлой неделе МИД Азербайджана призвал азербайджанских моряков воздержаться от работы на судах, следующих в зону военных действий.

Иран отвергает выбор между переговорами и войной
Иран отвергает выбор между переговорами и войной
12:01 277
Не прислушались к МИД Азербайджана. И попали под удар
Не прислушались к МИД Азербайджана. И попали под удар
11:48 750
Атака на Подмосковье: есть пострадавшие
Атака на Подмосковье: есть пострадавшие обновлено 11:43
11:43 1670
У Британии новый премьер-министр
У Британии новый премьер-министр
11:35 728
В Баку пытаются «отжать» целый жилой комплекс? Предприниматель бьет в набат
В Баку пытаются «отжать» целый жилой комплекс? Предприниматель бьет в набат приемная haqqin.az
10:12 2310
Сначала Армения, теперь – Турция. На что намекает Россия?
Сначала Армения, теперь – Турция. На что намекает Россия? Три эксперта комментируют для haqqin.az
19 июля 2026, 15:10 8554
Жеребьевка Лиги конференций: «Нефтчи» в одной группе с «Брагой», «Зиря» - с новой командой Махира Эмрели
Жеребьевка Лиги конференций: «Нефтчи» в одной группе с «Брагой», «Зиря» - с новой командой Махира Эмрели обновлено 11:04
11:04 1170
УЕФА увеличил вероятность матчей «Карабах» - «Фенербахче» в Лиге Европы
УЕФА увеличил вероятность матчей «Карабах» - «Фенербахче» в Лиге Европы обновлено 10:46
10:46 1601
Удар по торговому судну в Одессе: число погибших выросло. Удар по Запорожью: есть погибшие и раненые
Удар по торговому судну в Одессе: число погибших выросло. Удар по Запорожью: есть погибшие и раненые фото; обновлено 10:38
10:38 4905
Жеребьевка 3-го раунда Лиги чемпионов: «Сабах» в ожидании следующего соперника
Жеребьевка 3-го раунда Лиги чемпионов: «Сабах» в ожидании следующего соперника обновлено 10:35
10:35 1222
Москва играет мускулами… А страны Балтии уповают на 5-ю статью
Москва играет мускулами… А страны Балтии уповают на 5-ю статью Экс-посол Литвы в России комментирует для haqqin.az
03:36 4040

ЭТО ВАЖНО

Иран отвергает выбор между переговорами и войной
Иран отвергает выбор между переговорами и войной
12:01 277
Не прислушались к МИД Азербайджана. И попали под удар
Не прислушались к МИД Азербайджана. И попали под удар
11:48 750
Атака на Подмосковье: есть пострадавшие
Атака на Подмосковье: есть пострадавшие обновлено 11:43
11:43 1670
У Британии новый премьер-министр
У Британии новый премьер-министр
11:35 728
В Баку пытаются «отжать» целый жилой комплекс? Предприниматель бьет в набат
В Баку пытаются «отжать» целый жилой комплекс? Предприниматель бьет в набат приемная haqqin.az
10:12 2310
Сначала Армения, теперь – Турция. На что намекает Россия?
Сначала Армения, теперь – Турция. На что намекает Россия? Три эксперта комментируют для haqqin.az
19 июля 2026, 15:10 8554
Жеребьевка Лиги конференций: «Нефтчи» в одной группе с «Брагой», «Зиря» - с новой командой Махира Эмрели
Жеребьевка Лиги конференций: «Нефтчи» в одной группе с «Брагой», «Зиря» - с новой командой Махира Эмрели обновлено 11:04
11:04 1170
УЕФА увеличил вероятность матчей «Карабах» - «Фенербахче» в Лиге Европы
УЕФА увеличил вероятность матчей «Карабах» - «Фенербахче» в Лиге Европы обновлено 10:46
10:46 1601
Удар по торговому судну в Одессе: число погибших выросло. Удар по Запорожью: есть погибшие и раненые
Удар по торговому судну в Одессе: число погибших выросло. Удар по Запорожью: есть погибшие и раненые фото; обновлено 10:38
10:38 4905
Жеребьевка 3-го раунда Лиги чемпионов: «Сабах» в ожидании следующего соперника
Жеребьевка 3-го раунда Лиги чемпионов: «Сабах» в ожидании следующего соперника обновлено 10:35
10:35 1222
Москва играет мускулами… А страны Балтии уповают на 5-ю статью
Москва играет мускулами… А страны Балтии уповают на 5-ю статью Экс-посол Литвы в России комментирует для haqqin.az
03:36 4040
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться