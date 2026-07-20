Не прислушались к МИД Азербайджана. И попали под удар

ВСУ продолжают наносить удары по российским судам в Черном море. Целью одного из таких ударов стал сухогруз Babylon (IMO 8902474), экипаж которого состоит из азербайджанцев. На видеозаписи, распространенной в социальных сетях, один из них рассказывает об ударе беспилотника по судну у города Анапа 17 июля. В результате удара судно получило повреждения и потеряло управление, члены экипажа покинули судно. Информации о погибших или раненых среди членов экипажа нет.

По данным Marine Traffic, последний сигнал с судна был получен у Анапы 3 дня назад, а транспондер судна в настоящее время отключен.

Специальный реестр Главного разведывательного управления Украины указывает на то, что это судно активно использовалось с 2023 года для кражи украинского зерна с оккупированных Россией территорий и его продажи третьим странам.

«Судно было замешано в схемах, связанных с кражей украинского зерна с временно оккупированной территории Крыма (Украина). В частности, оно осуществляло операции по перевалке грузов с судна на судно (STS) в Керченском проливе с российских судов IMO 8721272 и IMO 8959219, которых были заочно арестованы украинским судом за участие в перевозке украинского зерна, украденного Россией с территории Украины», - сообщает ГУР Украины.

С декабря 2022 года судно находится в собственности турецкой компании Alemax Denizcilik ve Gemi Isletmeciligi Ticaret Limited Sirketi, основанной в 2022 году гражданином России Александром Алексеевым. Согласно турецкому торговому реестру, Алексеев получил турецкое гражданство в октябре того же года.