Не прислушались к МИД Азербайджана. И попали под удар

ВСУ продолжают наносить удары по российским судам в Черном море. Целью одного из таких ударов стал сухогруз Babylon (IMO 8902474), экипаж которого состоит из азербайджанцев. На видеозаписи, распространенной в социальных сетях, один из них рассказывает об ударе беспилотника по судну у города Анапа 17 июля. В результате удара судно получило повреждения и потеряло управление, члены экипажа покинули судно. Информации о погибших или раненых среди членов экипажа нет.
По данным Marine Traffic, последний сигнал с судна был получен у Анапы 3 дня назад, а транспондер судна в настоящее время отключен.
Специальный реестр Главного разведывательного управления Украины указывает на то, что это судно активно использовалось с 2023 года для кражи украинского зерна с оккупированных Россией территорий и его продажи третьим странам.
«Судно было замешано в схемах, связанных с кражей украинского зерна с временно оккупированной территории Крыма (Украина). В частности, оно осуществляло операции по перевалке грузов с судна на судно (STS) в Керченском проливе с российских судов IMO 8721272 и IMO 8959219, которых были заочно арестованы украинским судом за участие в перевозке украинского зерна, украденного Россией с территории Украины», - сообщает ГУР Украины.
С декабря 2022 года судно находится в собственности турецкой компании Alemax Denizcilik ve Gemi Isletmeciligi Ticaret Limited Sirketi, основанной в 2022 году гражданином России Александром Алексеевым. Согласно турецкому торговому реестру, Алексеев получил турецкое гражданство в октябре того же года.
Судно также упоминается в исследовании Lloyd's List, опубликованном в декабре 2023 года, в котором обсуждается «теневой флот», созданный Россией для перевозки украинского зерна. В то время судно ходило под названием «Хорасан».
Согласно тому же исследованию, компания Alemax эксплуатирует несколько судов, предназначенных для перевозки зерна.
Напомним, что в последние дни многочисленные российские сухогрузы и нефтяные танкеры были атакованы Украиной в Черном и Азовском морях. В свою очередь, Россия атакует торговые суда, пришвартованные в украинском порту Одесса. В этой морской войне между Россией и Украиной на атакованных судах часто оказываются граждане Азербайджана. В связи с участившимися случаями на прошлой неделе МИД Азербайджана призвал азербайджанских моряков воздержаться от работы на судах, следующих в зону военных действий.