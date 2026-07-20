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Двойное землетрясение в Иране

11:48 468

В результате землетрясений, произошедших вблизи города Кузеран провинции Керманшах на западе Ирана, пострадали три человека.

Как сообщает агентство Mehr, представитель Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана заявил, что в регионе с интервалом в пять минут были зарегистрированы два землетрясения.

По имеющимся данным, первое землетрясение произошло в 07:13 по местному времени на глубине 8 километров. Затем было зафиксировано второе землетрясение магнитудой 5,7, очаг которого залегал на глубине 13 километров.

Ранее Германский исследовательский центр геологических наук (GFZ) первоначально оценил магнитуду произошедшего в регионе землетрясения в 5,0, а затем скорректировал показатель до 4,5.

По предварительным данным, в результате землетрясений три человека получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время проводится оценка ситуации в регионе.

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