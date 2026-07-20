Вэнс метит в президенты. Что пошло не так у любимца Трампа?

На днях вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил отдельных членов правительства Израиля в стремлении повлиять на американское общественное мнение, чтобы затянуть войну с Ираном. В интервью популярному консервативному подкастеру Джо Рогану Вэнс сказал, что некоторым израильским политикам он доверяет, но другие «манипулируют и пытаются изменить американское общественное мнение, чтобы война продолжалась бессрочно», информирует Би-би-си. «Я определенно считаю, что мы видели крайне хорошо профинансированную, очень малозаметную кампанию с целью пустить под откос переговоры и сорвать сделку», — указал вице-президент США. По его словам, есть «точные доказательства» того, что некоторые израильские лидеры «ненавидят» сделку президента Дональда Трампа с Ираном. В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, напоминает Би-би-си. Он включал значительные уступки со стороны США, разблокирование Ормузского пролива и переговоры об окончательном урегулировании. Израиль не был стороной меморандума, хотя участвовал в войне с Ираном на стороне США. На него накладывалось обязательство прекратить боевые действия против движения «Хезболла» в Ливане. В последние дни перемирие не соблюдается, Иран вновь заявил о закрытии Ормузского пролива, а США наносят удары по иранской территории. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя высказывания вице-президента, сказала: «Думаю, что президент согласится, что, да, иностранные государства пытаются переубедить американское общественное мнение». Своей оценкой этой ситуации поделились в беседе с haqqin.az известные иностранные эксперты.

Американский аналитик, профессор Иллинойсского университета Ричард Темпест заявил, что у США приоритеты глобальные, а у Израиля — региональные. «Вэнс прав в том, что Израиль стремится влиять на американскую внешнюю политику в выгодном для себя направлении. Это характерно для всех без исключения союзников США. Но Израиль обладает рычагами воздействия на Конгресс, Белый дом, Республиканскую партию и шире — на общественное мнение, которые недоступны другим американским союзникам и которые имеют давние корни. С одной стороны, с начала XXI века между целями США и Израиля на Ближнем Востоке заметно определенное расхождение, причем не только в отношении Ирана. Например, есть дружественное отношение нынешней американской администрации к постасадовской Сирии и настороженное восприятие Израилем нового президента этой страны аш-Шараа. Турция продолжает быть американским союзником, тогда как для Израиля это — практически враждебное государство», — пояснил профессор. С другой стороны, продолжил он, на геополитический расклад накладываются непоследовательные, периодически возобновляемые и прекращаемые военные операции США против Ирана — плод импровизационного стиля президента Трампа — и растущая непопулярность Израиля не только среди членов Демократической партии, но и многих республиканцев (тот же Вэнс). «Плюс эффект партийных и даже личных приоритетов премьер-министра Нетаньяху, которому предстоят трудные выборы в октябре этого года и которому срочно нужна яркая, триумфальная победа, если не над Ираном, то над ХАМАСом или, скорее, «Хезболлой». Мирное урегулирование с Ливаном может стать заменой такого рода победы для Нетаньяху: Израиль и Ливан ведут переговоры об этом под эгидой США, и президент Ливана скоро посетит Вашингтон», — заключил Темпест. Как заявил израильский политолог, главный редактор телеканала AVIV Марк Горин, заявление вице-президента Соединенных Штатов Вэнса, содержащее критические ноты, подразумевает позицию Израиля по отношению к меморандуму, подписанному в июне между Соединенными Штатами и Ираном.