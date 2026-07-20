Вэнс метит в президенты. Что пошло не так у любимца Трампа?

На днях вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил отдельных членов правительства Израиля в стремлении повлиять на американское общественное мнение, чтобы затянуть войну с Ираном. В интервью популярному консервативному подкастеру Джо Рогану Вэнс сказал, что некоторым израильским политикам он доверяет, но другие «манипулируют и пытаются изменить американское общественное мнение, чтобы война продолжалась бессрочно», информирует Би-би-си.
«Я определенно считаю, что мы видели крайне хорошо профинансированную, очень малозаметную кампанию с целью пустить под откос переговоры и сорвать сделку», — указал вице-президент США. По его словам, есть «точные доказательства» того, что некоторые израильские лидеры «ненавидят» сделку президента Дональда Трампа с Ираном.
В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, напоминает Би-би-си. Он включал значительные уступки со стороны США, разблокирование Ормузского пролива и переговоры об окончательном урегулировании. Израиль не был стороной меморандума, хотя участвовал в войне с Ираном на стороне США. На него накладывалось обязательство прекратить боевые действия против движения «Хезболла» в Ливане.
В последние дни перемирие не соблюдается, Иран вновь заявил о закрытии Ормузского пролива, а США наносят удары по иранской территории.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя высказывания вице-президента, сказала: «Думаю, что президент согласится, что, да, иностранные государства пытаются переубедить американское общественное мнение».
Своей оценкой этой ситуации поделились в беседе с haqqin.az известные иностранные эксперты.
Американский аналитик, профессор Иллинойсского университета Ричард Темпест заявил, что у США приоритеты глобальные, а у Израиля — региональные.
«Вэнс прав в том, что Израиль стремится влиять на американскую внешнюю политику в выгодном для себя направлении. Это характерно для всех без исключения союзников США. Но Израиль обладает рычагами воздействия на Конгресс, Белый дом, Республиканскую партию и шире — на общественное мнение, которые недоступны другим американским союзникам и которые имеют давние корни. С одной стороны, с начала XXI века между целями США и Израиля на Ближнем Востоке заметно определенное расхождение, причем не только в отношении Ирана. Например, есть дружественное отношение нынешней американской администрации к постасадовской Сирии и настороженное восприятие Израилем нового президента этой страны аш-Шараа. Турция продолжает быть американским союзником, тогда как для Израиля это — практически враждебное государство», — пояснил профессор.
С другой стороны, продолжил он, на геополитический расклад накладываются непоследовательные, периодически возобновляемые и прекращаемые военные операции США против Ирана — плод импровизационного стиля президента Трампа — и растущая непопулярность Израиля не только среди членов Демократической партии, но и многих республиканцев (тот же Вэнс).
«Плюс эффект партийных и даже личных приоритетов премьер-министра Нетаньяху, которому предстоят трудные выборы в октябре этого года и которому срочно нужна яркая, триумфальная победа, если не над Ираном, то над ХАМАСом или, скорее, «Хезболлой». Мирное урегулирование с Ливаном может стать заменой такого рода победы для Нетаньяху: Израиль и Ливан ведут переговоры об этом под эгидой США, и президент Ливана скоро посетит Вашингтон», — заключил Темпест.
Как заявил израильский политолог, главный редактор телеканала AVIV Марк Горин, заявление вице-президента Соединенных Штатов Вэнса, содержащее критические ноты, подразумевает позицию Израиля по отношению к меморандуму, подписанному в июне между Соединенными Штатами и Ираном.
«Это был проектный материал; до окончания переговоров еще было немало времени. В то время в Соединенных Штатах проходил чемпионат мира по футболу, шла подготовка к юбилею страны и личным юбилейным дням самого президента Трампа. Естественно, президент Трамп хотел в это время прийти к какой-то мирной сделке с Ираном, как он любит говорить. Однако текст меморандума, который мы увидели, оставлял впечатление абсолютного перечня уступок со стороны Соединенных Штатов в договоренностях с Ираном. Это было просто перечисление уступок, которое оставляло весьма странное впечатление. Пунктов было много, я коснусь трех.
Ормузский пролив, который до начала военных действий был абсолютно свободной зоной мореходства. Иран решил использовать свою территориальную близость к проливу в качестве оружия и потребовал полного контроля над ним. Авторы текста меморандума со стороны США с этим согласились, но такой контроль не предполагал права на обстрел гражданских судов, которые не нравились иранцам.
Второй пункт касался конкретно Израиля: Иран требовал, чтобы мы прекратили огонь против «Хезболлы» — террористической организации на территории Ливана, которая постоянно обстреливает наши мирные города. Они требовали нашего вывода из защитных зон, которые мы занимаем на территории Ливана. Могу сказать с полной ответственностью: это совершенно невозможное требование, которое теоретически не могло быть выполнено.
Третий пункт касается защиты населения самого Ирана. Когда начинались военные действия, режим уничтожил 30 000 человек, вышедших на мирные протесты. Также я давно слежу за судьбой населения иранского Азербайджана — это десятки миллионов человек, которые подвергаются дискриминации, но в меморандуме об этом вообще не было ни слова.
Наше руководство, опираясь на общественное мнение Израиля, очень мягко сообщило миру и администрации США, что страна не может уйти из защитных зон в Ливане, пока не будет разоружена «Хезболла». Если вспомнить роман Дюма, то «Хезболла» для Ирана — это «нож за голенищем», который он намерен использовать, если у него выбьют из рук шпагу. Иран очень боялся действий нашей армии против этой организации.
Наше отношение к этому пункту вызвало раздражение у господина Вэнса, которому президент Трамп поручил иранское направление. Понимая миролюбивые настроения Трампа в тот момент, Вэнс, видимо, стоял за текстом этого меморандума, состоящего из одних уступок, что, на мой взгляд, оскорбительно для США. Господин Вэнс посчитал, что наше сообщение о неготовности выполнять требования Ирана по поводу Ливана мешает его сделке», — объяснил эксперт.
Тут нужно прояснить важный момент, указал он, ответив, что Вэнс видит себя будущим лидером Республиканской партии и кандидатом в президенты США.
«В то же время госсекретарь США Рубио также видит себя лидером партии. Ему были поручены ливанское направление и меры по обузданию «Хезболлы». И господин Рубио достиг в этой работе огромных успехов. Начались переговоры между Израилем и вменяемым правительством Ливана. Мы подтвердили готовность уйти из Ливана, если «Хезболла» будет разоружена. Ливанское правительство, по сути, вошло с нами в союзнические отношения против «Хезболлы», которая мешает нормальной жизни страны. Мы готовы передать районы под контроль ливанской армии, если она уничтожит военные склады террористов. Здесь виден «свет в конце туннеля».
Много лет назад мы уже уходили из Ливана, что позволило «Хезболле» занять оставленные районы; больше мы такого шага не сделаем. Нам чужой земли не надо, но обстреливать свою мы не позволим.
Таким образом, в состязательном процессе между Вэнсом и Рубио за будущее лидерство в партии очевидно, что Вэнс проиграл успеху Рубио. Чтобы отвлечь общественность от своего неуспеха и раздражения Трампа, Вэнс прибег к критике Израиля. В итоге, поскольку Иран начал обстреливать гражданские суда в Ормузском проливе, президенту Трампу пришлось снова вернуться к военным действиям, которые сейчас эскалируются. В глазах президента и общественности США Рубио сейчас явно выглядит приоритетнее», — считает Горин.