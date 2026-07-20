«Текст меморандума совершенно ясен», — заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, добавив, что «у Вашингтона не было оснований для нарушения соглашения».

Иран опроверг сообщения о том, что неясность в меморандуме о взаимопонимании с Соединенными Штатами способствовала возобновлению боевых действий, заявив, что текст был ясным.

Багаи отверг предположения о том, что причиной срыва соглашения стали различные интерпретации меморандума из 14 пунктов, заявив, что Соединенные Штаты не ссылались на разногласия по поводу текста или его интерпретации как на причину возобновления атак на Иран.

Иран заявляет, что получил предложения о посредничестве для предотвращения эскалации.

Иран получил предложения от посредников, стремящихся предотвратить более масштабный конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

«В последние дни дипломатические усилия оставались активными, и мы получили предложения от нескольких посредников», — сказал Багаи.

Багаи заявил, что Иран продолжит дипломатические усилия по пресечению действий США, в то время как его вооруженные силы ответят военными мерами.

Иран отвергает выбор между переговорами и войной, заявил представитель страны.

Министерство иностранных дел Ирана отвергло представление вариантов развития событий как выбора между переговорами и войной, заявив, что «дипломатия и оборона служат одним и тем же национальным интересам».

«Настаивать на бинарном выборе между переговорами и войной невыгодно для Ирана. Дипломатия не исключает обороны, а оборона не противоречит дипломатии», — заявил пресс-секретарь МИД Ирана Багаи.

Багаи заявил, что министр иностранных дел Аббас Аракчи и командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави «преследуют одну и ту же цель – защиту национальных интересов Ирана, используя дипломатию, оборону или и то, и другое одновременно».

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции заявляет, что отразит любое «вторжение» США.

Заместитель командующего сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции Рухолла Нури заявил, что Корпус немедленно отразит любое вторжение США на территорию Ирана.

«Сухопутные войска Корпуса стражей исламской революции, в частности их подразделения противовоздушной обороны, находятся в состоянии высочайшей готовности и с первого момента нейтрализуют любые враждебные действия или проникновение», — заявил командующий в понедельник.