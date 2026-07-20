Новый опыт цифрового банкинга для детей от Банка ABB

Банк ABB запустил в приложении ABB mobile новый формат цифрового банкинга для детей. Новый Детский профиль помогает детям с раннего возраста безопасно и удобно знакомиться с цифровыми финансовыми услугами и формировать ответственное отношение к деньгам.

С помощью Детского профиля дети могут пользоваться адаптированным для них интерфейсом в ABB mobile, удобно отслеживать свои финансовые операции, при необходимости отправлять родителям запрос на перевод средств, а также выполнять задания, поставленные родителями, и получать за это вознаграждение.

Новый подход делает первый опыт обращения детей с деньгами более простым, увлекательным и осознанным. Родители, в свою очередь, могут более прозрачно отслеживать финансовую активность ребенка, удобно принимать запросы на перевод средств и помогать ему формировать правильные финансовые привычки.

Детский профиль стал новым этапом в развитии цифровой экосистемы Банка ABB, сделав ее доступной и для детей. Он обеспечивает безопасное и удобное знакомство ребенка с банковскими услугами под контролем родителей.

В настоящее время Детским профилем могут пользоваться дети в возрасте от 7 до 17 лет, являющиеся владельцами карты Alpha Card.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.