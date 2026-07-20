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Борт №1 отправили на доработку

12:26 1211

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о планах отправить новый президентский самолет Boeing 747-8, который был передан США в качестве подарка от Катара, на дополнительное переоснащение. Поводом для этого стали возникшие вопросы к системам безопасности и противоракетной обороны борта. Об этом сообщает The Times Of Israel.

Трамп начал использовать этот лайнер для перелетов с 1 июля после прошлогоднего принятия подарка и последующей ускоренной подготовки судна. Тем не менее, 8 июля в разгар обострения отношений с Ираном президент неожиданно отменил вылет из Турции в Великобританию на новом самолете. В Лондон он отправился на старом борте Air Force One, охарактеризовав этот шаг как поступок ради старых времен, однако для возвращения в Соединенные Штаты все же воспользовался катарским подарком.

Вопрос о недостаточном уровне защиты нового самолета прозвучал, когда глава государства возвращался из Нью-Джерси после финала чемпионата мира по футболу FIFA.

Комментируя ситуацию, президент отметил огромный потенциал воздушного судна, добавил, что примерно через месяц лайнер отправят на доработку до предела возможностей, и уточнил, что работы займут около месяца.

Представители Военно-воздушных сил США пока воздержались от оперативных комментариев по данному вопросу.

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