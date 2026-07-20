Донорство крови: мифы и правда

Донорство крови и гемотрансфузия являются одними из важнейших направлений современной медицины. Эти процессы ежедневно спасают жизни тысяч человек и требуют высокого профессионализма и четко организованной системы. Правильный выбор компонентов крови, безопасная организация донорства и информирование общества — ключевые основы этой сферы. На вопросы отвечает анестезиолог-реаниматолог Республиканского банка крови Министерства здравоохранения Гюляра Бадалова.

— Для обеспечения безопасности проводится ряд профилактических мероприятий. Перед сдачей крови донор заполняет анкету и проходит медицинское обследование. Проверяются артериальное давление, пульс, температура тела, вес, рост, уровень гемоглобина. Оценивается общее состояние здоровья и наличие противопоказаний. Донорами могут быть только здоровые люди, соответствующие требованиям. Процедура проводится в полностью стерильных условиях с использованием одноразовых инструментов. Во время сдачи крови состояние донора постоянно контролируется. При возникновении любых побочных реакций незамедлительно принимаются меры. После процедуры донор некоторое время находится под наблюдением, ему рекомендуется отдых и обильное питье. Образцы крови проходят лабораторное тестирование на инфекционные маркеры. Все эти меры направлены на защиту здоровья донора и реципиента.

— К компонентам крови относятся эритроцитарная масса, тромбоциты, лейкоциты и плазма. Наиболее часто используется эритроцитарная масса. Она применяется при критическом снижении гемоглобина, массивной кровопотере, острой и хронической анемии. Переливание эритроцитов направлено на восстановление транспорта кислорода к тканям. Концентрат тромбоцитов используется при активных кровотечениях, высоком риске кровотечений и тромбоцитопении. Особенно важен он для онкогематологических пациентов и после химиотерапии. Свежезамороженная плазма применяется при дефиците факторов свертывания и печеночной недостаточности. Переливание каждого компонента осуществляется на основании клинических и лабораторных показателей. Правильный выбор и использование компонентов крови играет решающую роль в спасении жизни, снижает риск осложнений и предотвращает развитие полиорганной недостаточности.

— Какие мифы о донорстве крови наиболее распространены?

— Существует множество мифов, которые мешают людям стать донорами. Большинство из них не имеют научной основы. Один из самых распространенных мифов — что донорство вредит здоровью. На самом деле для здорового человека это безопасно, и организм быстро восполняет потерю крови.

Другой миф — риск заражения инфекциями во время процедуры. В современной службе крови используются только стерильные одноразовые инструменты, поэтому заражение невозможно. Некоторые считают, что после сдачи крови человек долго чувствует слабость. В действительности при правильном питании и достаточном потреблении жидкости состояние быстро нормализуется.

Также существует миф о том, что донорство вызывает зависимость. Это неверно — сдача крови является добровольной и не вызывает никакой зависимости. Есть мнение, что женщины или люди с худощавым телосложением не могут быть донорами. На самом деле главным критерием является общее состояние здоровья, а не пол или комплекция.

Еще одно распространенное заблуждение — что процедура негигиенична и может привести к заражению. В реальности соблюдаются строгие международные стандарты безопасности, поэтому донорство не является источником инфекции.

— Что бы вы посоветовали людям, которые сомневаются, сдавать кровь или нет?

— Прежде всего следует опираться на достоверную информацию. Донорство — это безопасный процесс, соответствующий современным медицинским стандартам. Перед сдачей крови каждый человек проходит обследование, что гарантирует безопасность как для донора, так и для реципиента. Важно помнить, что кровь одного человека может спасти жизни нескольких пациентов. Донорство — это не только акт гуманности, но и проявление социальной ответственности. Если есть сомнения, можно проконсультироваться с врачами Республиканского банка крови Минздрава, задать вопросы и лучше ознакомиться с процедурой.

— Какова роль добровольного и регулярного донорства в обеспечении безопасности крови в стране?

— Добровольное и регулярное донорство является научно доказанной наиболее эффективной моделью обеспечения безопасности крови. Исследования показывают, что у добровольных доноров риск передачи инфекций значительно ниже. Регулярные доноры проходят постоянные медицинские осмотры и лабораторные исследования, что позволяет контролировать их здоровье и повышать качество донорской крови. Такая система обеспечивает стабильные запасы крови для экстренных ситуаций, операций, травм, родов и лечения онкологических заболеваний. Кроме того, эта практика соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и является важной частью национальной стратегии безопасности крови. В итоге добровольное донорство — это не только гуманная инициатива, но и жизненно важный механизм, основанный на научных принципах и направленный на сохранение здоровья общества.