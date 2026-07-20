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Россия пускает в расход баллистические ракеты

ISW
12:37 1464

С начала июля Россия выпустила по Украине больше баллистических ракет, чем, по имеющимся данным, производит за месяц, поэтому в Институте изучения войны (ISW) предполагают, что Москва использует накопленные запасы.

Аналитики ссылаются на украинское оборонное издание «Военный», которое сообщило, что только в июле Россия использовала до двух третей запланированного годового производства ракет «Циркон». Кроме того, по данным издания, в этом месяце РФ запустила больше баллистических ракет, чем составляет ее заявленный месячный объем производства.

Согласно отчетам Военно-воздушных сил, с начала июля Россия применила против Украины 107 баллистических ракет и 20 ракет «Циркон».

«Военный», ссылаясь на неназванные данные Главного управления разведки Минобороны, отмечает, что Россия ежемесячно производит около 60 баллистических ракет «Искандер-М» и еще 40 ракет для комплексов С-400.

«Похоже, Россия обращается к своим запасам, чтобы и в дальнейшем увеличивать количество баллистических ракет, которые она запускает по Украине, поскольку эти ракеты имеют более высокий уровень успешности, чем беспилотники и крылатые ракеты», — говорится в отчете.

В то же время, по данным аналитиков, российские войска сократили количество дронов в ночных атаках: с начала июля они применили 2 955 беспилотников против 5 749 в июне.

Напомним, в ночь на 19 июля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине 41 ракетой и 125 беспилотниками. Зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных дронов, основным направлением атаки был Киев, сообщили в Воздушных силах Украины.

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