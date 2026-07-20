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Жара и ветер

12:42 770

21 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не прогнозируется, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 21-24, днем — 29-34 градуса тепла.

Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80%, днем - 45-55%.

В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана возможны дожди с грозами, град, местами — ливни, в горных местностях — туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 22-26, днем — 34-39, в горах ночью — 13-18, днем — 24-29 градусов выше нуля.

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