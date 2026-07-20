КТК заявил о новой атаке на танкер в Черном море

Нефтяной танкер в ночь на 20 июля подвергся атаке в акватории Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), говорится в заявлении пресс-службы компании.

По данным консорциума, беспилотник атаковал танкер NELSA, находившийся на погрузке у ВПУ-1. В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован силами погрузочных бригад танкера и аварийного реагирования.

«Интернациональный экипаж был эвакуирован на буксирах КТК в составе 22 человек, за исключением капитана и старшего помощника капитана. Танкер сохранил плавучесть. Погрузка нефти остановлена, разлива нефти и ее воспламенения в танках не допущено», — говорится в сообщении пресс-службы.

19 июля Морской терминал КТК подвергся атаке и приостановил погрузку. Атака произошла во время погрузочных операций, нападению подверглись два морских танкера. Пострадавших среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет. МИД Казахстана назвал атаки беспилотников на гражданские суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру КТК, «посягательством на интересы страны». В ведомстве подчеркнули, что оставляют за собой право требовать возмещения убытков через международно-правовые механизмы.