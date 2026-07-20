Танкеры, сухогрузы, электроподстанции: новые удары украинских «птиц»

Командующий Сил беспилотных системы (СБС) Украины Роберт Бровди (Мадьяр) отчитался о ночных ударах по семи судам, семи электроподстанциям и шести элементам ПВО.

«Оперцаия «КРЫМ СТОП»: 7 судов теневого флота, 7 подстанций в Крыму и ТОТ, 6 единиц ПВО в РФ и 2 адско-диких ягод 2.0. Ночь 20 июля – на раздаче», – написал Бровди.

Командующий СБС подвел итоги по направлениям:

- «операция СБС «МоЛоЧКа»: за ночь поражено 7 судов РФ: 3 танкера и 4 сухогруза в Черном и Азовском морях»;

- операция СБС «Крымский рубильник off»: поражены 7 энергоузлов/электропидстанций в Ялте, Морском, Приветливом, Лучистом и др.;

- «операция СБС «ППОпад»: уничтожено 6 элементов ПВО в Ейске, Приморско-Ахтарске и Камышеватском, все в России: ЗРК «Тор-М2», комплексы РЛС «Небо-СВ»-2 единицы, «Небо-У», «Каста 2Е2», «Гамма С1М».

Общий счет операций с 1 по 20 июля составляет 183 судна, 103 энергоузла и 25 единиц ПВО, отметил Бровди.

«Керченская паромная переправа: минус 75% способности работать. Три из пяти паромов уничтожены, два потеряли самоходность, ходят в режим баржи, которые таскают буксирами», - сообщил он

По словам командующего СБС, «работали Птицы 414, 413, 412, 427, 20 бригад и 1 центра СБС».