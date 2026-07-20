В Америке ждут Си

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон по-прежнему запланирован на сентябрь, изменений после заявлений президента США Дональда Трампа о попытках вмешательства Китая в американские выборы не последовало, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Мы ожидаем, что эта поездка состоится в сентябре. Они (китайская сторона – ред.) продолжают направлять свои команды для подготовки (визита – ред.). Я не слышал ничего другого», — сказал Рубио журналистам перед вылетом в Манилу, где пройдет саммит АСЕАН.

Трамп в ходе обращения к согражданам в минувшую пятницу обвинил Китай в неоднократных попытках оказать влияние на результаты выборов в США. Также он пообещал принять меры, чтобы защитить избирательную систему страны от иностранного вмешательства.

В МИД КНР эти обвинения опровергли. «Китай в этом не заинтересован и никогда не вмешивался в выборы в США», — заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Трамп посещал Китай с официальным визитом с 13 по 15 мая. Президент США пригласил Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань посетить Вашингтон осенью. В китайском МИД сообщали, что лидер КНР принял это приглашение.