В метеорите «Гиллсборо» нашли аминокислоты внеземного происхождения

Метеорит массой более одного килограмма, который 16 июля 2024 года пробил крышу дома в городке Гиллсборо, штат Нью-Джерси, оказался одним из самых ценных образцов для астробиологии. Ученые обнаружили в нем сотни аминокислот, большинство из которых не встречаются на Земле, а также следы древних соленых растворов. Исследователи считают, что находка поможет лучше понять, как вода и органические молекулы распространялись в ранней солнечной системе и могли способствовать зарождению жизни на Земле, передает CNN.

Перед падением жители Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута, Род-Айленда и Пенсильвании наблюдали яркий огненный шар. Космическое тело вошло в атмосферу Земли со скоростью около 14,4 километра в секунду, распалось на высоте более 35 километров, а единственный обнаруженный обломок пробил потолок спальни частного дома.

Хозяева дома собрали обломки и пыль в стерильные стеклянные емкости, используя перчатки, алюминиевую фольгу и банки, а также в тот же день починили крышу. Это позволило избежать загрязнения метеорита влагой и сохранить его уникальный химический состав для дальнейших исследований.

«Мы почти сразу поняли, что то, что с нами произошло, было невероятно редким, и мы почувствовали ответственность сохранить метеорит для научного сообщества», — заявили владельцы дома.

Анализ показал, что метеорит относится к редкому классу углеродных хондритов CM½. Это лишь второй известный случай падения такого типа метеорита на Землю, но первый, который удалось изучить в почти неизмененном состоянии.

«Мы обнаружили сложный набор аминокислот, основных строительных блоков белков, в водных экстрактах метеорита Гиллсборо. Большинство аминокислот, обнаруженных в Гиллсборо, являются редкими или отсутствующими в жизни на Земле, поэтому они действительно имеют внеземное происхождение», —отметил глава научного исследования.

Исследователи также обнаружили высокую концентрацию натрия, свидетельствующую о существовании на материнском астероиде древних соленых растворов. Ученые считают, что после улетучивания воды оставались концентрированные солевые минералы, способствующие образованию органических молекул, необходимых для возникновения жизни.

Ведущий автор исследования Питер Дженнискенс предполагает, что метеорит происходит из внутреннего пояса астероидов между Марсом и Юпитером. По его оценкам, обломок около 200 тысяч лет назад отделился от большего астероида, а до Земли добрался только после длительного путешествия по космосу.

«Метеорит Гиллсборо» предоставляет больше доказательств того, что доставка органического вещества метеоритом на раннюю Землю могла быть важным источником органических молекул, необходимых для зарождения жизни», — подчеркнул Главин.

Профессор физики и астрономии Западного университета Канады Питер Браун, не участвовавший в исследовании, назвал открытие особенно важным для астробиологии. По его словам, следы древнего рассола помогают понять, как вода взаимодействовала с минералами и органическими соединениями в ранней Солнечной системе. Фрагменты метеорита хранятся в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.