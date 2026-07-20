«Послание от Пезешкиана»

Министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени в ходе визита в Исламабад передаст пакистанскому руководству послание от иранского президента Масуда Пезешкиана.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в МВД Пакистана.

По словам собеседника телеканала, глава иранского ведомства «везет послание от президента Пезешкиана, касающееся текущей ситуации (в регионе)».

Накануне сообщалось, что глава МВД Ирана во главе делегации нанесет двухдневный визит в Пакистан, в ходе которого проведет встречи с руководством страны.