USD 1.7000
EUR 1.9456
RUB 2.1745
Подписаться на уведомления
Удар по торговому судну в Одессе: число погибших выросло. Удар по Запорожью: есть погибшие и раненые
Новость дня
Удар по торговому судну в Одессе: число погибших выросло. Удар по Запорожью: есть погибшие и раненые

«Послание от Пезешкиана»

13:37 570

Министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени в ходе визита в Исламабад передаст пакистанскому руководству послание от иранского президента Масуда Пезешкиана.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в МВД Пакистана.

По словам собеседника телеканала, глава иранского ведомства «везет послание от президента Пезешкиана, касающееся текущей ситуации (в регионе)».

Накануне сообщалось, что глава МВД Ирана во главе делегации нанесет двухдневный визит в Пакистан, в ходе которого проведет встречи с руководством страны.

Жеребьевка Лиги чемпионов: «Сабах», если обыграет финнов, отправится в Данию или Польшу
Жеребьевка Лиги чемпионов: «Сабах», если обыграет финнов, отправится в Данию или Польшу обновлено 14:10
14:10 1434
Ильхам Алиев поздравил короля Испании
Ильхам Алиев поздравил короля Испании
14:04 184
Амрахов частично признал вину
Амрахов частично признал вину
13:49 210
Танкеры, сухогрузы, электроподстанции: новые удары украинских «птиц»
Танкеры, сухогрузы, электроподстанции: новые удары украинских «птиц» ВИДЕО
13:05 814
КТК заявил о новой атаке на танкер в Черном море
КТК заявил о новой атаке на танкер в Черном море
12:50 708
В Анкаре Россию назвали «долгосрочной угрозой»…А Москва объявила угрозой персики
В Анкаре Россию назвали «долгосрочной угрозой»…А Москва объявила угрозой персики Умит Назми Хазыр комментирует для haqqin.az
11:12 2495
Иран отвергает выбор между переговорами и войной
Иран отвергает выбор между переговорами и войной
12:01 1061
Не прислушались к МИД Азербайджана. И попали под удар
Не прислушались к МИД Азербайджана. И попали под удар
11:48 2433
Москва под ударом. Заявление Зеленского
Москва под ударом. Заявление Зеленского обновлено 12:21; видео
12:21 4607
У Британии новый премьер-министр
У Британии новый премьер-министр
11:35 1921
В Баку пытаются «отжать» целый жилой комплекс? Предприниматель бьет в набат
В Баку пытаются «отжать» целый жилой комплекс? Предприниматель бьет в набат приемная haqqin.az
10:12 3621

ЭТО ВАЖНО

Жеребьевка Лиги чемпионов: «Сабах», если обыграет финнов, отправится в Данию или Польшу
Жеребьевка Лиги чемпионов: «Сабах», если обыграет финнов, отправится в Данию или Польшу обновлено 14:10
14:10 1434
Ильхам Алиев поздравил короля Испании
Ильхам Алиев поздравил короля Испании
14:04 184
Амрахов частично признал вину
Амрахов частично признал вину
13:49 210
Танкеры, сухогрузы, электроподстанции: новые удары украинских «птиц»
Танкеры, сухогрузы, электроподстанции: новые удары украинских «птиц» ВИДЕО
13:05 814
КТК заявил о новой атаке на танкер в Черном море
КТК заявил о новой атаке на танкер в Черном море
12:50 708
В Анкаре Россию назвали «долгосрочной угрозой»…А Москва объявила угрозой персики
В Анкаре Россию назвали «долгосрочной угрозой»…А Москва объявила угрозой персики Умит Назми Хазыр комментирует для haqqin.az
11:12 2495
Иран отвергает выбор между переговорами и войной
Иран отвергает выбор между переговорами и войной
12:01 1061
Не прислушались к МИД Азербайджана. И попали под удар
Не прислушались к МИД Азербайджана. И попали под удар
11:48 2433
Москва под ударом. Заявление Зеленского
Москва под ударом. Заявление Зеленского обновлено 12:21; видео
12:21 4607
У Британии новый премьер-министр
У Британии новый премьер-министр
11:35 1921
В Баку пытаются «отжать» целый жилой комплекс? Предприниматель бьет в набат
В Баку пытаются «отжать» целый жилой комплекс? Предприниматель бьет в набат приемная haqqin.az
10:12 3621
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться