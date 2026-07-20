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Фестиваль рыбалки от Министерства молодежи и спорта с Федерацией водных видов спорта

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13:33 194

При совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации водных видов спорта Азербайджана в Мингечевирском Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» состоялся фестиваль рыбалки среди представителей спортивных федераций.

В мероприятии приняли участие представители 20 спортивных федераций, продемонстрировавшие свои навыки в ловле рыбы. Участники соревновались за наибольший улов и за самую крупную по размеру рыбу за отведенное время.

По итогам соревнований среди мужчин Азер Магеррамов (Федерация армрестлинга Азербайджана) опередил всех своих соперников. Вусал Курбанов (Федерация водных видов спорта Азербайджана) поднялся на вторую ступень пьедестала почета. А Джавад Джавадов (Министерство молодежи и спорта) занял 3-е место.

Среди женщин 1-го места удостоилась Шафак Керимова (Федерация волейбола Азербайджана). Адиба Алиева («Азеридмансервис») заняла 2-е место, а Самира Агаева (Федерация бокса Азербайджана) — 3-е место.

Победители были награждены памятными подарками от Федерации водных видов спорта Азербайджана.

Фестиваль был встречен участниками с большим интересом и способствовал расширению общения и укреплению дружеских отношений среди представителей спортивной общественности.

Отметим, что Министерство молодежи и спорта и Федерация водных видов спорта Азербайджана и впредь будут продолжать проведение подобных мероприятий, служащих популяризации спорта и здорового образа жизни.

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