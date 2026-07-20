В России начали ограничивать доступ в AppStore

Согласно его данным, проблемы начались 18 июля: доля аномальных и неудачных подключений к AppStore выросла до 37,7%, а на следующий день достигла 39%. Для сравнения, с начала года этот показатель составлял максимум 16%. Еще сильнее ухудшилась доступность сайта Apple: с 17 июля доля аномальных подключений держится на уровне 66–68%, тогда как ранее в этом году не превышала 10,2%.

В России резко упала доступность официального сайта американской компании Apple и ее магазина приложений AppStore, пишет «Верстка» со ссылкой на сервис мониторинга интернет-блокировок OONI.

Рост числа неудачных подключений может свидетельствовать об ограничении доступа со стороны российских властей. Похожая ситуация наблюдалась при блокировках к Telegram и WhatsApp: сейчас их доступность в РФ снижена на 90% и 84% соответственно. Кроме того, в США, Великобритании, Германии и других странах аналогичных сбоев у Apple OONI не зафиксировал.

14 июля сайт Apple уже переставал открываться у части российских пользователей без VPN. Тогда IT-эксперты, в том числе глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев, предположили, что власти могли тестировать блокировку ресурсов Apple и Google. По данным DownDetector, HTTPS-соединение с сайтом Apple обрывалось в 99% случаев, а с Google — в 26%.

В июне Apple удалила из своего магазина приложений российский госмессенджер Max, а также сервисы VK («ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», VK Music, Mail и проч), сославшись на необходимость соблюдения введенных против России санкций. После этого в Кремле поставили под сомнение надежность американской компании как поставщика услуг и пригрозили свернуть с ней «взаимодействие».

В начале месяца Федеральная антимонопольная служба РФ потребовала от Apple до 15 июля устранить «дискриминацию» российских поисковых систем и обеспечить предустановку отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS. В случае неисполнения предписания ФАС пообещала возбудить дело о нарушении закона о защите конкуренции и пригрозила Apple штрафом на сумму до 4 млрд рублей. После 15 июля о каких-либо мерах против компании власти России не сообщали.