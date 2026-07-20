Амрахов частично признал вину

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Управления информатики и статистики Министерства здравоохранения Мехди Амрахова.

Как сообщает haqqın.az, на процессе под председательством судьи Неймата Мамедова прокурор огласил обвинительное заключение.

Согласно обвинению, Мехди Амрахов в течение 2022–2025 годов начислял заработную плату лицам, которые фактически не выходили на работу в руководимом им управлении, но числились в штате, а также обналичивал и присваивал средства с находящихся у него зарплатных карт. Кроме того, по договорам, заключенным рядом компаний с Министерством здравоохранения, он присвоил определенные суммы средств.

За эти годы он в общей сложности присвоил 783 тысячи манатов государственных средств.

За эти деяния ему предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 309.2 (должностной подлог) Уголовного кодекса.

Из этой суммы было возвращено только 113 тысяч манатов. Министерство здравоохранения подало гражданский иск в суд для возмещения оставшегося ущерба в размере 670 тысяч манатов.

Представитель Министерства здравоохранения Садиг Гулиев заявил, что поддерживает гражданский иск.

Судья довел до сведения бывшего начальника управления, что в случае доказанности обвинения ему грозит от 10 до 14 лет лишения свободы.

Обвиняемый Мехди Амрахов не признал себя виновным по предъявленному обвинению. Он лишь частично признал вину по одному эпизоду: «Я не смог обеспечить достаточный контроль. Поэтому считаю себя виновным частично».

Бывший начальник также не принял гражданский иск: «Если я не виновен, почему я должен его принимать?».

Судебный процесс продолжится 3 августа.

Отметим, что в отношении бывшего начальника Управления информатики и статистики Министерства здравоохранения Мехди Амрахова в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело.

Хотя на период следствия в отношении М. Амрахова была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции, на подготовительном заседании суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Это решение было связано с отсутствием инициативы по возмещению нанесенного государству ущерба в размере 783 тысяч манатов.

М. Амрахов обвиняется в присвоении в особо крупном размере путем злоупотребления должностными полномочиями.