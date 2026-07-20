Япония держит равнение на Францию и Финляндию

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что стране необходима открытая дискуссия по поводу ядерного оружия. Чиновника цитирует информагентство Kyodo News, отмечая, что его слова прозвучали в контексте запланированного правительством до конца года пересмотра ключевых документов по национальной безопасности.

С 1967 года в Япония официально придерживается трех принципов в области ядерного оружия: не производить, не обладать и не ввозить. Однако в правительстве первой в истории страны женщины-премьера Санаэ Такаити уверены, что пришло время пересмотреть обязательства шестидесятилетней давности. Коидзуми отметил, что Токио «не может избежать дискуссий» вокруг вопроса, поскольку ситуация в сфере безопасности за последние годы ухудшилась, а значит, нельзя отказываться от обсуждения тем, ранее считавшихся запретными.

В пример он привел Францию и Финляндию, которые на фоне полномасштабной войны России против Украины взяли курс на более мощное ядерное сдерживание. Так, французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал увеличение количества ядерных боеголовок, а парламент Финляндии в июне 2026 года снял запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия на территории страны.

Как отмечает Kyodo News со ссылкой на источник, в конце 2025 года Такаити на закрытых совещаниях призывала коллег заняться пересмотром трех ядерных принципов, хотя публично премьер уходила от ответа на подобные вопросы. До вступления в должность главы правительства (21 октября 2025 года) она выпустила книгу «Исследование национальной мощи» (Kokuryoku Kenkyu), в которой раскритиковала третий принцип — отказ от ввоза ядерного оружия из-за рубежа. По ее мнению, запрет на заход или размещение сил США с ядерным оружием на японской территории «нереалистичен», если Токио всерьез рассчитывает на американское ядерное сдерживание.

Ранее 21 апреля правительство Такаити отказалось от другого принципа, действовавшего с 1976 года, — не экспортировать летальное вооружение. С весны 2026-го Япония больше не связана самозапретом и может поставлять оружие в 17 государств, включая США, с которыми у нее заключены соглашения в области обороны. Власти сохранили запрет на поставки вооружений странам, участвующим в конфликтах, но пообещали делать исключения «в особых обстоятельствах».

Кроме того, правительство Японии ведет работу над созданием централизованной разведывательной службы — впервые со времен Второй мировой войны. Как отмечает газета New York Times, после массовой высылки российских разведчиков из Европы в 2022 году многие из них перебазировались в Японию.

До конца года в стране ожидается завершение работы по пересмотру трех основных документов в области национальной безопасности: стратегии нацбезопасности, стратегии национальной обороны и программы развития обороны. Отказ от третьего «ядерного» принципа может появиться в обновленной версии этих документов. Оппозиция и противники пересмотра указывают на риск роста напряженности в регионе в случае отказа от правила «не ввозить». Они также напоминают: Япония — единственная страна, когда-либо в истории подвергавшаяся ядерным ударам. Бомбы были сброшены США по Хиросиме и Нагасаки, поэтому перспектива появления на японской территории американского ядерного оружия воспринимается частью общества особенно остро.