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Ильхам Алиев поздравил короля Испании

14:04 189

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Испании Филиппу VI в связи с победой сборной страны на Чемпионате мира по футболу.

«Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с грандиозной победой национальной футбольной команды Испании на Кубке мира ФИФА 2026 и завоеванием ею титула чемпиона мира во второй раз.

Передаю самые искренние поздравления испанским футболистам, которые, продемонстрировав на матчах чемпионата мира по футболу высокое мастерство, большое упорство и несгибаемую волю, подарили своим болельщикам незабываемые мгновения и безграничную радость, желаю им новых успехов», - говорится в тексте письма.

 

 

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