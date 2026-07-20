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Абшеронский парадокс. Сотка за 2 миллиона манатов и 17 000 опасных гектаров

наши проблемы
Джейхун Наджафов, собкор
14:15 1615

На фоне постоянно растущих цен на землю в Баку и его пригородах на Абшероне «мертвым капиталом» лежат тысячи гектаров загрязненных нефтью территорий. При этом за 2025–2026 годы земля на Абшероне подорожала в среднем на 35–40%. Главные причины — дефицит свободных участков, государственные компенсации за снос старого жилья и высокий спрос на частные дома. Цены на землю в пригородных поселках и дачных зонах начинаются от 5 000 до 15 000 манатов за сотку. Участки в популярных прибрежных зонах Мярдякан, Шувелан, Бузовна, Бильгя, Новханы варьируются от 40 000 до 80 000 манатов за сотку, а вблизи элитных комплексов вроде Sea Breeze могут доходить до 100 000 манатов и выше. В черте Баку (Ясамальский, Сабаильский, Насиминский районы) цены варьируются от 150 000 до 500 000 манатов за сотку. За желание жить в центре Баку придется выложить от 1 млн до 2 млн манатов за сотку.

Участки в популярных прибрежных зонах Мярдякан, Шувелан, Бузовна, Бильгя, Новханы варьируются от 40 000 до 80 000 манатов за сотку

Как «оживить» мертвые гектары?

Рекультивация — вот решение, способное не только умерить ажиотаж на земельном рынке, но и вернуть Абшеронскому полуострову чистый воздух. Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Амин Мамедов в беседе с haqqin.az отметил, что вопрос рекультивации загрязненных нефтью земель на Абшеронском полуострове требует незамедлительного решения: «Когда я работал над Генпланом Баку в 2013 году, мы анализировали данные Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR). Общая площадь Абшеронского полуострова составляет около 280 тысяч гектаров. Значительная часть земель, где с конца XIX века велась добыча нефти, около 17 тысяч гектаров, находится на балансе SOCAR. Эти территории были загрязнены еще во времена СССР, когда принадлежали ПО «Азнефть». В 2013 году SOCAR сообщала, что около 3 тысяч гектаров уже удалось рекультивировать. Метод был довольно простым: в местах с сильным поверхностным загрязнением снимали верхний слой почвы и заменяли его новым, после чего высаживали деревья. Однако проблема кроется гораздо глубже. Из 17 тысяч гектаров загрязненных земель 15–20%, то есть около 2,5–3 тыс. га, имеют глубокое загрязнение. Там добыча велась на глубине более 100 метров, поэтому просто заменить верхние 2–3 метра почвы недостаточно, потому что со временем нефть поднимется из глубоких слоев загрязненной почвы на поверхность. Остальные 10 с лишним тысяч гектаров имеют преимущественно поверхностное загрязнение».

По мнению специалиста, проблема очистки всех территорий — это вопрос не технологий, а инвестиций: «На рекультивацию тех самых 3 тысяч гектаров (замену верхнего слоя) было потрачено около 60–70 миллионов долларов. Если говорить о полной очистке, включая глубокие слои, потребуются принципиально иные методы и сотни миллионов долларов. По самым простым оценкам, для полной очистки полуострова может потребоваться около полумиллиарда долларов или даже больше».

Амин Мамедов отметил, что вопрос рекультивации загрязненных нефтью земель на Абшеронском полуострове требует незамедлительного решения

Чудо природы - растения-чистильщики

Современные технологии очистки активно развиваются во всем мире, в частности, есть хорошие наработки в Великобритании и других европейских странах. Сейчас существуют два перспективных направления. Фиторемедиация, то есть использование специальных растений-гипераккумуляторов, корни которых проникают глубоко в почву и поглощают токсичные элементы, очищая грунт естественным путем. Научные исследования полностью подтверждают эффективность этого метода. Технологические методы заключаются в использовании специализированного оборудования для извлечения нефтепродуктов из глубоких слоев почвы.

Отвечая на вопрос о возможности использования извлеченной с загрязненных территорий нефти в качестве топлива, эксперт отметил, что теоретически это возможно, но с оговорками: «Такая нефть подвергается химическим изменениям: в ней накапливаются токсичные и даже радиоактивные элементы. Поэтому ее нельзя использовать напрямую. После извлечения она требует серьезной переработки, чтобы на выходе получить дизельное топливо или другие нефтепродукты».

По его мнению, «наиболее целесообразна технология очистки с использованием растений, которые способны к фиторемедиации - выделению специальных ферментов, которые расщепляют нефтяные углеводороды в почве, а затем поглощают загрязняющие элементы корнями, транспортируют их в стебли и листья. Однако вопрос выбора конкретных растений для посадки на загрязненных участках — это в компетенции биологов, которые должны оценивать состав почвы».

Фиторемедиация, то есть использование специальных растений-гипераккумуляторов, корни которых проникают глубоко в почву и поглощают токсичные элементы, очищая грунт естественным путем

Экологическая угроза под ногами

По словам Амина Мамедова, «влияние этих территорий на экологию Абшерона является серьезной проблемой. Нефтепродукты способны просачиваться глубоко в почву, достигая грунтовых вод. А водой из артезианских скважин и колодцев пользуются жители бакинских поселков и сел. Если нефтепродукты смешиваются с подземными водами, это создает прямой риск для качества питьевой воды. В таких зонах необходимо устанавливать санитарно-защитные полосы радиусом 50–100 метров, где запрещено любое строительство и проживание людей. Длительное воздействие токсичных веществ на организм может привести к тяжелым последствиям для здоровья».

К сожалению, жилье на загрязненных землях — это другая проблема, доставшаяся нам с 1990-х. В период хаоса и коррупции многие земли, непригодные для жизни, были незаконно распроданы под застройку. Люди получили разрешения обходными путями и начали строить там, где этого делать было нельзя. Важно понимать, что тяжелые нефтяные фракции не испаряются, они проникают глубоко в почву, поэтому риск для жителей таких поселков сохраняется постоянно. Жителей самого Баку эта проблема напрямую не затрагивает — угроза актуальна только для тех, кто живет в непосредственной близости от очагов загрязнения.

Касаясь ущерба сельскому хозяйству Абшерона, эксперт отметил, что «раньше в северной части полуострова: в поселках Горадиль, Пиршаги, Бильгя активно развивалось сельское хозяйство. Сегодня оно практически исчезло, так как земля на Абшероне стала слишком дорогой для аграрных нужд. Бывшие дачные поселки превратились в полноценные жилые районы с развитой инфраструктурой: газом, светом и дорогами. Люди живут там круглый год, работая в Баку. Из-за бюрократических сложностей многие дома строятся полулегально, местные власти закрывают глаза на это. Дело в том, что Абшерон стал невероятно дорогим. Если в советские годы участок в поселке Сараи не имел большой ценности, то сегодня любая земля, даже в отдаленных местах вроде Пирекешкюля, куда добираться полтора часа, стоит огромных денег. Спрос на недвижимость здесь колоссальный, и цены продолжают расти».

По словам Амина Мамедова, влияние загрязненных территорий на экологию Абшерона является серьезной проблемой. Нефтепродукты способны просачиваться глубоко в почву, достигая грунтовых вод

Новые правила игры для SOCAR

«Государству сейчас выгодно «оживить» эти территории — сдать их в аренду или реализовать под коммерческие объекты. Важно разграничивать активы: есть земли, загрязненные нефтью, которые числятся за SOCAR, а есть сельскохозяйственные участки, находящиеся на балансе профильного министерства. Последние к нефтяному загрязнению отношения не имеют.

Что касается самих скважин на загрязненных территориях — их продолжают эксплуатировать, даже если прибыль минимальна. Однако теперь правила игры изменились. Вступил в силу закон об оценке воздействия на окружающую среду. Теперь, прежде чем начать работу на скважине, SOCAR обязана согласовать проект с Министерством экологии и природных ресурсов. А Минэкологии ставит жесткие требования: добыча разрешена только при условии соблюдения экологических норм. В итоге нефтяная компания вынуждена закупать современные технологии, чтобы минимизировать ущерб почве», — рассказал Мамедов.

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