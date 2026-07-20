Гибкий рабочий график: как в Азербайджане меняют правила труда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы». Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено координировать реализацию плана и ежегодно информировать президента об этом. Мониторинг и оценка выполнения плана мероприятий возложены на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

План мероприятий по реализации стратегии занятости предусматривает поддержку микро-, малого и среднего предпринимательства, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере регулирования рынка труда, совершенствование трудовых стандартов, расширение охвата и повышение эффективности активных мер по содействию занятости, усиление интеграции на рынок труда граждан, нуждающихся в особой социальной защите и испытывающих трудности при трудоустройстве, развитие социального диалога и предотвращение неформальных трудовых отношений (нелегальной занятости), развитие системы мониторинга и прогнозирования рынка труда.

В 2026-2030 годах в Азербайджане планируется внедрение режима гибкого рабочего времени. Это отражено в плане мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы, утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Документ также предусматривает расширение преподавания промышленных специальностей в учреждениях профессионального образования в соответствии с современными требованиями, совершенствование программ профессиональной подготовки в контексте перехода к «зелёной» экономике, обновление программ высшего, средне-специального и профессионального образования в соответствии с потребностями рынка труда.