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Находка на побережье Стамбула

14:33 1200

На побережье Стамбула был обнаружен предмет, который, по предварительной оценке, является фрагментами разбившегося беспилотного летательного аппарата (БПЛА) камикадзе.

После того как на нем было обнаружено взрывчатое вещество, специалисты подразделения подводной обороны (SAS) произвели его контролируемое уничтожение.

Граждане заметили на береговой линии между пляжем Карабурун в районе Арнавуткёй и пляжем Орманлы в районе Чаталджа подозрительный предмет, лежавший в разбитом состоянии, и сообщили об этом властям.

Прибывшие на место сотрудники в ходе первичного осмотра предположили, что найденный объект может быть частью потерпевшего крушение беспилотника-камикадзе.

После поступления сообщения на место были направлены подразделения Командования береговой охраны региона Мраморного моря и проливов, а также специалисты Командования группы подводной обороны (SAS).

В ходе технического обследования саперы SAS обнаружили на подозрительном объекте взрывчатое вещество. После принятия необходимых мер безопасности они провели его контролируемый подрыв. 

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