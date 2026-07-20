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Пентагон скрывает данные об иранских ударах по базам в Иордании

The New York Times
14:46 623

Пентагон не сообщил о трех ударах Ирана по американским силам в Иордании, в результате которых пострадали десятки военнослужащих и были повреждены несколько вертолетов, пишет в понедельник газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным издания, атаки произошли в течение недели перед ударом Ирана 17 июля, в результате которого погибли двое американских военнослужащих, а еще один пропал без вести. Пентагон не раскрывал информацию ни о трех предшествовавших атаках, ни об их последствиях.

Собеседники газеты объяснили ограничение информации соображениями безопасности военных операций. Один из чиновников отметил, что Центральное командование ВС США (CENTCOM) не обязано сообщать о раненых, особенно если они после этого в сжатые сроки возвращаются к службе. Другой заявил, что раскрытие таких данных могло бы помочь Ирану повысить точность ракетных ударов и атак беспилотников по американским базам.

По этой же причине CENTCOM перестало ежедневно сообщать о количестве пораженных объектов в Иране, утверждает газета. После срыва хрупкого перемирия Пентагон также практически не раскрывает информацию о дальнейшей стратегии США, а последний крупный брифинг американского военного ведомства по конфликту состоялся в начале мая.

Всего с начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, как следует из публикации, погибли 16 американских военнослужащих. Более 400 получили ранения, однако в последние недели Пентагон перестал обновлять их общее число, отмечает NYT.

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