Грузы бегут из зон конфликта… и находят Баку

На китайской платформе Sohu вышла статья, опубликованная аналитическим аккаунтом Global Era и посвященная росту роли Азербайджана как главного евразийского хаба. В публикации отмечается, что недавно ситуация на Ближнем Востоке вновь оказала влияние на международную логистику. В северной части Ирана была повреждена важная железнодорожная инфраструктура, связывающая его с Центральной Азией (речь идет о ракетном ударе США по городу Аккала в иранской провинции Голестан, в результате чего был поражен стратегически важный железнодорожный мост Ак-Таке-Хан, служивший восточной сухопутной веткой для транзита Китай — Туркменистан — Иран.). Как отмечается в статье, хотя на соответствующих участках ведутся ускоренные восстановительные работы, этот инцидент вновь напомнил международному рынку: в условиях непрерывной трансформации глобальных цепочек поставок стабильность транспортных маршрутов становится ключевым фактором, определяющим структуру евразийской логистики. Для международной торговли значение этого события выходит далеко за рамки повреждения одного лишь моста. Выбирая международные транспортные коридоры, предприятия учитывают не только затраты и время в пути, но и придают повышенное значение способности маршрута продолжать бесперебойную работу в условиях внешних шоков. После этого инцидента транспортные маршруты, проходящие через Иран, на долгое время обременит премия за риск, которую невозможно устранить простым восстановлением инфраструктуры. Эта премия отражает риск повторного воздействия региональных конфликтов, эскалации санкций и ухудшения обстановки в будущем.

«Этот риск уже поддается количественной оценке. В последние годы ставки страхования военных рисков в данном регионе выросли до 0,5%–1,5% от стоимости судна, что в 5–10 раз выше показателей до 2023 года. Даже после восстановления железнодорожного движения эти дополнительные издержки, вероятнее всего, сохранятся. Для участников азиатско-европейской торговли, включая Китай, стабильность маршрутов становится всё более важной. По мере продолжающейся регулировки глобальных цепочек поставок предприятия при выборе международных логистических каналов уделяют внимание не только логистическим издержкам и срокам, но и всё больше ценят безопасность, непрерывность и устойчивость транспортной сети к рискам. В силу этого Азербайджан становится ключевым узлом», - говорится в публикации. Авторы статьи подчеркивают, что эти изменения выводят Азербайджан в самый центр всей евразийской логистической системы. Два важнейших международных транспортных маршрута Евразии — коридор «Восток — Запад» и коридор «Север — Юг» — проходят через Азербайджан. При этом в настоящее время они не несут в себе премии за риск, подобной той, с которой сталкиваются иранские маршруты. В частности, Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) связывает Центральную Азию, Грузию, Турцию и Европу. На всем своем протяжении он не проходит ни через Россию, ни через Иран. В последние годы объем грузоперевозок по этому маршруту стремительно растет: в 2022 году он составлял около 1,5 млн тонн, а к 2025 году увеличился примерно до 5,2 млн тонн. Время транспортировки сократилось с прежних 28–32 дней до 13–17 дней. «По мере постоянного роста торгово-экономических обменов между Китаем, Центральной Азией и Европой значимость Транскаспийского маршрута неуклонно повышается, и он постепенно становится одним из важнейших сухопутных транспортных каналов, соединяющих Азию и Европу. Кроме того, растет важность западной ветки транспортного коридора «Север — Юг», проходящей через Азербайджан. В настоящее время на эту ветку приходится около 70% всего грузопотока коридора «Север — Юг», а ежегодный объем перевозок достигает порядка 8–9 млн тонн. По сравнению с восточной веткой, пересекающей Туркменистан и Иран, данный маршрут проходит через страну, которая не втянута в текущие региональные военные конфликты и последовательно инвестирует в развитие железных дорог, портов и приграничной инфраструктуры. Это обеспечивает ему более высокую стабильность и надежность», - говорится в статье.