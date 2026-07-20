Грузы бегут из зон конфликта… и находят Баку

На китайской платформе Sohu вышла статья, опубликованная аналитическим аккаунтом Global Era и посвященная росту роли Азербайджана как главного евразийского хаба.
В публикации отмечается, что недавно ситуация на Ближнем Востоке вновь оказала влияние на международную логистику. В северной части Ирана была повреждена важная железнодорожная инфраструктура, связывающая его с Центральной Азией (речь идет о ракетном ударе США по городу Аккала в иранской провинции Голестан, в результате чего был поражен стратегически важный железнодорожный мост Ак-Таке-Хан, служивший восточной сухопутной веткой для транзита Китай — Туркменистан — Иран.).
Как отмечается в статье, хотя на соответствующих участках ведутся ускоренные восстановительные работы, этот инцидент вновь напомнил международному рынку: в условиях непрерывной трансформации глобальных цепочек поставок стабильность транспортных маршрутов становится ключевым фактором, определяющим структуру евразийской логистики. Для международной торговли значение этого события выходит далеко за рамки повреждения одного лишь моста. Выбирая международные транспортные коридоры, предприятия учитывают не только затраты и время в пути, но и придают повышенное значение способности маршрута продолжать бесперебойную работу в условиях внешних шоков. После этого инцидента транспортные маршруты, проходящие через Иран, на долгое время обременит премия за риск, которую невозможно устранить простым восстановлением инфраструктуры. Эта премия отражает риск повторного воздействия региональных конфликтов, эскалации санкций и ухудшения обстановки в будущем.
«Этот риск уже поддается количественной оценке. В последние годы ставки страхования военных рисков в данном регионе выросли до 0,5%–1,5% от стоимости судна, что в 5–10 раз выше показателей до 2023 года. Даже после восстановления железнодорожного движения эти дополнительные издержки, вероятнее всего, сохранятся. Для участников азиатско-европейской торговли, включая Китай, стабильность маршрутов становится всё более важной. По мере продолжающейся регулировки глобальных цепочек поставок предприятия при выборе международных логистических каналов уделяют внимание не только логистическим издержкам и срокам, но и всё больше ценят безопасность, непрерывность и устойчивость транспортной сети к рискам. В силу этого Азербайджан становится ключевым узлом», - говорится в публикации.
Авторы статьи подчеркивают, что эти изменения выводят Азербайджан в самый центр всей евразийской логистической системы. Два важнейших международных транспортных маршрута Евразии — коридор «Восток — Запад» и коридор «Север — Юг» — проходят через Азербайджан. При этом в настоящее время они не несут в себе премии за риск, подобной той, с которой сталкиваются иранские маршруты. В частности, Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) связывает Центральную Азию, Грузию, Турцию и Европу. На всем своем протяжении он не проходит ни через Россию, ни через Иран. В последние годы объем грузоперевозок по этому маршруту стремительно растет: в 2022 году он составлял около 1,5 млн тонн, а к 2025 году увеличился примерно до 5,2 млн тонн. Время транспортировки сократилось с прежних 28–32 дней до 13–17 дней.
«По мере постоянного роста торгово-экономических обменов между Китаем, Центральной Азией и Европой значимость Транскаспийского маршрута неуклонно повышается, и он постепенно становится одним из важнейших сухопутных транспортных каналов, соединяющих Азию и Европу. Кроме того, растет важность западной ветки транспортного коридора «Север — Юг», проходящей через Азербайджан. В настоящее время на эту ветку приходится около 70% всего грузопотока коридора «Север — Юг», а ежегодный объем перевозок достигает порядка 8–9 млн тонн. По сравнению с восточной веткой, пересекающей Туркменистан и Иран, данный маршрут проходит через страну, которая не втянута в текущие региональные военные конфликты и последовательно инвестирует в развитие железных дорог, портов и приграничной инфраструктуры. Это обеспечивает ему более высокую стабильность и надежность», - говорится в статье.
Долгосрочный тренд последних лет - евразийские грузопотоки неуклонно переориентируются на маршруты, способные снизить зависимость от подсанкционных стран и зон конфликтов. Для международных партнеров это означает необходимость дальнейшего ускорения развития Среднего коридора и увеличения инвестиций в модернизацию портов, железных дорог и приграничной инфраструктуры.
Для китайских предприятий и международных логистических операторов более стабильная, эффективная и диверсифицированная евразийская транспортная сеть означают расширение выбора и усиление антикризисной устойчивости цепочек поставок. Только при условии непрерывного наращивания пропускной способности и уровня инфраструктуры постоянно растущая стратегическая ценность этого коридора сможет дальше конвертироваться в реальную экономическую выгоду.
В статье также отмечается проект TRIPP, который дополнительно повышает устойчивость транспортной сети.
«Планируемый проект TRIPP отражает аналогичную логику развития. Данный проект предусматривает строительство железнодорожной линии протяженностью 43 км, которая пройдет через юг Армении и соединит основную территорию Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой (НАР) с последующим выходом в Европу через Турцию. В январе 2026 года США и Армения обнародовали рамочное соглашение о реализации проекта. Азербайджан, Армения и США рассчитывают завершить это железнодорожное соединение до 2028 года. В случае успешного завершения строительства Средний коридор получит в Каспийском регионе новый, более стабильный западный выход. Таким образом, в контексте продолжающейся трансформации мировой логистической структуры проект TRIPP имеет не только региональное значение, но и дополнительно укрепит устойчивость торговой транспортной сети между Центральной Азией и Европой», - отмечается в статье.
Произошедшее вновь доказывает, что в сложной и изменчивой международной обстановке единичный геополитический кризис способен быстро повлиять на международный транспортный маршрут, ранее работавший в штатном режиме.
Для Европы, Центральной Азии и партнеров по азиатско-европейской торговле (включая Китай) более стабильная, диверсифицированная и безопасная транспортная сеть поможет снизить риски цепочек поставок, повысит гибкость международной логистической системы и обеспечит более надежный инфраструктурный фундамент для регионального торгово-экономического сотрудничества.
Преимуществом в будущей логистической конкуренции станет не просто кратчайшее расстояние на карте, а способность обеспечивать непрерывную и стабильную работу в сложных международных условиях.
В качестве резюме в статье подчеркивается, что «по мере совершенствования инфраструктуры, повышения эффективности перевозок и углубления международного сотрудничества Азербайджан постепенно утверждается в статусе важнейшего международного логистического узла, соединяющего Европу и Азию, и будет играть всё более важную роль в будущей евразийской торговой сети».