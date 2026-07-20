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Азербайджанские спецназовцы на учениях в Иордании

15:06 394

Военнослужащие подразделений специального назначения азербайджанской армии принимают участие в совместных военных учениях по борьбе с терроризмом и проведению специальных операций «Зульфикар», проходящих в Иорданском Хашимитском Королевстве.

Как сообщили в Министерстве обороны, наряду с Азербайджаном в учениях, проводимых в рамках программ военного сотрудничества и подготовки, участвуют военнослужащие Командования сил специального назначения имени короля Абдаллы II Вооруженных сил Иордании — Арабской армии, а также спецназовцы Турции и Пакистана.

Сценарий совместных учений, в ходе которых планируется применение беспилотных летательных аппаратов, современной военной техники и систем, включает ряд тактических действий, имитирующих различные оперативные условия. 

Участники выполнят задачи по ведению боевых действий в населенных пунктах, освобождению заложников и проведению антитеррористических операций, а также выполнят практические стрельбы из разнокалиберного оружия.

Целью учений является повышение оперативных возможностей подразделений, развитие боеспособности сил специального назначения, укрепление координации между участвующими силами в ходе совместных действий, а также обмен опытом в сфере специальных операций.

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