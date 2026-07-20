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Мощный удар CБУ по ФСБ

15:05 1401

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о поражении координационного центра Федеральной службы безопасности России (ФСБ) на временно оккупированной территории Херсонской области.

Как сообщили в СБУ, операцию провели бойцы Центра специальных операций «Альфа». По данным украинской спецслужбы, удар был нанесен по координационному центру ФСБ, а также месту дислокации его сотрудников, размещавшихся в одном из пансионатов на оккупированной части Херсонской области Украины.

В СБУ заявили, что в момент удара на объекте могли находиться около 100 российских военнослужащих.

По данным ведомства, на территории объекта также находилось более 70 автомобилей, действовала вооруженная охрана, были оборудованы контрольно-пропускные пункты, инженерные заграждения и подземные укрытия.

Как заявили в СБУ, по месту дислокации сотрудников ФСБ были нанесены удары 13 беспилотниками, после чего на объекте возник масштабный пожар.

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