Мощный удар CБУ по ФСБ

Как сообщили в СБУ, операцию провели бойцы Центра специальных операций «Альфа». По данным украинской спецслужбы, удар был нанесен по координационному центру ФСБ, а также месту дислокации его сотрудников, размещавшихся в одном из пансионатов на оккупированной части Херсонской области Украины.

В СБУ заявили, что в момент удара на объекте могли находиться около 100 российских военнослужащих.

По данным ведомства, на территории объекта также находилось более 70 автомобилей, действовала вооруженная охрана, были оборудованы контрольно-пропускные пункты, инженерные заграждения и подземные укрытия.

Как заявили в СБУ, по месту дислокации сотрудников ФСБ были нанесены удары 13 беспилотниками, после чего на объекте возник масштабный пожар.