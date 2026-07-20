У ХАМАС новый лидер

По итогам внутренних выборов военизированная группировка ХАМАС объявила о назначении Халила аль-Хайи своим новым руководителем. Ранее он занимал пост главы политического бюро организации в секторе Газа. Об этом пишет The Times Of Israel.

Издание приводит ключевые факты о смене власти в ХАМАС и ее новом лидере.

Период транзита власти: После ликвидации Яхьи Синвара два года назад руководство организацией временно перешло к специальному совету, состоящему из пяти высокопоставленных функционеров. Аль-Хайя входил в число членов этого управляющего органа.

Роль в переговорах: Именно аль-Хайя выступал главным переговорщиком от лица ХАМАС в международных дискуссиях о прекращении огня. Целью этих консультаций было завершение войны в Газе, вспыхнувшей после жестокого нападения группировки 7 октября 2023 года на Израиль.

Местонахождение: Новый глава движения родился и провел большую часть своей жизни на территории Газы. Однако незадолго до масштабной атаки 7 октября он покинул анклав и переехал в Катар, где продолжает жить и руководить организацией в настоящее время.