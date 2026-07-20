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С одной оккупированной территории на другую… Россияне вместо Крыма потянулись в Абхазию

наш обзор
Отдел информации
17:03 982

Топливный кризис в аннексированном Крыму привел к тому, что российские туристы массово устремились в другой фактически оккупированный регион — Абхазию. Как пишут российские СМИ, на КПП «Адлер-Псоу» со стороны Краснодарского края в Абхазию выстраиваются многочасовые очереди из автомобилей. В сутки в Абхазию заезжают более 8000 автомобилей и 250 туристических автобусов. Число туристов растет и за счет отпускников, у которых поменялись планы. Например, около четверти клиентов, купивших путевку в Крым у туроператора «Алеан», перебронировали отдых на Абхазию.

Сочинская таможня по итогам июня 2026 года зафиксировала рост автопотока и туристов на 18 и 23% соответственно по сравнению с предыдущим месяцем: «С начала года через пропускной пункт Адлер прошли 3,81 млн человек и 944 000 единиц транспорта». Те, кто не хочет часами стоять в очереди и добираться до Абхазии по суше, могут воспользоваться самолетом. Регулярные пассажирские рейсы из России в Сухуми начались 1 мая 2025 года. Самолеты приземляются в аэропорту, расположенном в 18 километрах от Сухуми, который был построен в 1950-х годах, но закрыт с 1993 года после боевых действий. По обращению правительства Грузии Международная организация гражданской авиации аннулировала код аэропорта Сухуми. Однако этот код был присвоен ему самой Россией.

Топливный кризис в аннексированном Крыму привел к тому, что российские туристы массово устремились в другой фактически оккупированный регион — Абхазию

На данном этапе из России в оккупированную Абхазию выполняются многочисленные рейсы: из Москвы, Казани, Новгорода, Уфы и Нальчика. Тбилиси пока не сделал официального заявления относительно расширения расписания российских рейсов в Абхазию. В апреле 2026 года министр иностранных дел Мака Бочоришвили, вызванная в парламент по запросу, заявила, что в отношении аэропорта Сухуми 20 февраля 2025 года в Международную организацию гражданской авиации была направлена соответствующая нота, в которой говорится, что «полеты, осуществляемые в оккупированную Абхазию без разрешения правительства Грузии, являются незаконными и нарушают международное право».

Согласно сообщениям от 17 июля, был выполнен первый прямой рейс из Санкт-Петербурга в Сухуми. Также сообщается, что самолет Boeing авиакомпании Nordwind Airlines, вылетевший из аэропорта Пулково в Сухуми 17 июля, был полностью заполнен. Отныне этот рейс также будет выполняться регулярно — по понедельникам и пятницам. 9 июля, было объявлено о выполнении первого рейса авиакомпании «Руслин» из Оренбурга в Сухуми. Согласно расписанию, эти рейсы будут выполняться раз в неделю на 50-местном самолете Bombardier.

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили еще в апреле заявляла, что в отношении аэропорта Сухуми в Международную организацию гражданской авиации была направлена нота, в которой говорится, что «полеты, осуществляемые в оккупированную Абхазию без разрешения правительства Грузии, являются незаконными и нарушают международное право»

Следует отметить, что аннексированный Крым в последние годы стал одним из самых популярных направлений для российских туристов. Однако острая нехватка топлива на полуострове, перебои в электроснабжении из-за атак на энергетическую инфраструктуру и рост цен на продукты питания и другие товары первой необходимости серьезно подорвали интерес россиян к отдыху в Крыму. В социальных сетях можно найти видео, на которых пустуют крымские пляжи, отели и рестораны. Однако туристический сектор в южных регионах России также переживает в этом году глубокий кризис. «Коммерсантъ» пишет, что количество бронирований отелей в Краснодарском крае сократилось на 25 процентов по сравнению с прошлым годом. Основная причина этого – частые закрытия местных аэропортов из-за атак беспилотников. Сообщается, что в первом полугодии 2026 года в России прекратили свою деятельность 2,7 тысячи организаций, специализирующихся на туризме, — на 52,3% больше, чем в предыдущем году.

Помимо трудностей в аннексированном Крыму и Краснодарском крае, еще одной причиной притока российских туристов в Абхазию является ослабление экономических возможностей населения в России. Абхазия недорога для российских туристов, несмотря на постоянные жалобы на плохое обслуживание и преступность.

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