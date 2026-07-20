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В Берлине ждут Ильхама Алиева

Китайский маркетплейс оштрафовали на рекордные 550 миллионов

16:11 867

Европейская комиссия наложила на китайский маркетплейс AliExpress рекордный штраф в размере 550 миллионов евро (629 миллионов долларов) за нарушение Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Регулятор пришел к выводу, что платформа не обеспечила надлежащего контроля над продажей незаконной, поддельной и опасной продукции. Компания уже заявила, что не согласна с решением и рассматривает возможность его обжалования, передает Reuters.

Еврокомиссия сообщила, что AliExpress не смогла по достоинству оценить риски распространения незаконных товаров и переоценила эффективность собственных механизмов выявления и удаления нарушений. По выводам регулятора поддельные товары, опасные детские игрушки и косметика оставались доступными для покупателей в течение нескольких недель. 

В Брюсселе также подвергли критике алгоритмы рекомендаций и рекламные системы платформы, которые, по мнению Еврокомиссии, способствовали распространению нелегальной продукции. Кроме того, система модерации продавцов и программа авторизации брендов признаны недостаточно эффективными, поскольку недобросовестные продавцы могли легко обходить установленные ограничения.

Еврокомиссия установила для AliExpress крайний срок до 20 октября, чтобы предложить меры по устранению нарушений. Если в декабре регулятор решит, что компания не выполнила требования DSA, ей могут угрожать дополнительные санкции.

«Это очень опасно для потребителей и несправедливо в отношении компаний, которые придерживаются всех наших правил», — заявила вице-президент Еврокомиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Генна Вирккунен.

В ответ AliExpress назвал решение ЕС непропорциональным. В компании заявили, что штраф не учитывает масштаб уже введенных мер по улучшению безопасности платформы и борьбе с незаконным контентом, а также сообщили, что изучают все возможные варианты дальнейших действий.

Штраф в 550 миллионов евро стал самым большим, наложенным в рамках DSA. Для сравнения, социальную сеть X Илона Маска ранее оштрафовали на 120 миллионов евро, а маркетплейс Temu – на 200 миллионов евро.

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