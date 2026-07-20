USD 1.7000
EUR 1.9456
RUB 2.1745
Подписаться на уведомления
В Берлине ждут Ильхама Алиева
Новость дня
В Берлине ждут Ильхама Алиева

От НПЗ до маркетплейсов: логика эскалации

цена вторжения
Риад Гамидов, автор haqqin.az
16:16 1019

На днях украинские БПЛА нанесли удары по складу с товарами популярного в России маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали, что, судя по всему, знаменует новую эскалацию тыловых ударов по РФ.

Разумеется, классифицировать склады Wildberries как военные цели практически невозможно, пусть и военные товары, такие как бронежилеты, каски, оптика, компоненты для FPV-дронов и прочие вещи, действительно можно было приобрести на маркетплейсе. Однако нужно подчеркнуть, что эти удары стали закономерным ответом на российские атаки по терминалам украинской почты. Такие атаки со стороны россиян идут уже достаточно давно. Разумеется, в РФ заявляют о том, что якобы в этих почтовых терминалах были военные комплектующие. Мол, это законная военная цель. Без доказательств, разумеется.

Украина в этот раз ответила на подобные атаки совершенно зеркально. Ущерб в результате атаки на склад в Электростали, по разным данным, может превышать 100 миллиардов рублей, что, конечно, является большой суммой, но не так сильно повлияет на компанию Татьяны Ким и российскую экономику. Кремлю, однако, стоит принимать во внимание, что эти атаки будут усиливаться и эскалироваться до тех пор, пока Россия не согласится на хотя бы воздушное перемирие с Украиной.

Степень вовлечения гражданского населения России в войну увеличивается. Если раньше война была где-то там, за кадром, далеко, то сейчас она уже вломилась к каждому. Удары по НПЗ и другим объектам нефтяной отрасли привели к топливному кризису, а теперь, судя по всему, Украина будет атаковать и склады других маркетплейсов. Продолжение ударов, подобных Электростали, нанесет колоссальный ущерб малому и среднему бизнесу на сотни миллиардов рублей. Множество предприятий закроется, много людей потеряет работу, что нанесет ущерб российской экономике, которая сейчас и так по большей части завязана на ведение войны против Украины.

Война в наше время — очень дорогое занятие. И Россия платит за это. И будет платить за последствия своего решения о вторжении в Украину еще многие годы. Даже если война закончится хоть завтра, последствия всего случившегося РФ будет улаживать годами.

В Берлине ждут Ильхама Алиева
В Берлине ждут Ильхама Алиева обновлено 17:49
17:49 367
Грузы бегут из зон конфликта… и находят Баку
Грузы бегут из зон конфликта… и находят Баку статья на платформе Sohu
15:02 1951
Посредники предлагают Ирану и США перемирие
Посредники предлагают Ирану и США перемирие обновлено 17:00
17:00 2536
Генштаб ВСУ: Сырский остается на своем посту
Генштаб ВСУ: Сырский остается на своем посту обновлено 17:33
17:33 838
Генпрокуратура о деятельности эстетического медцентра
Генпрокуратура о деятельности эстетического медцентра
16:49 614
Лига конференций: «Нефтчи» попал на португальцев, «Зиря» - на австрийцев
Лига конференций: «Нефтчи» попал на португальцев, «Зиря» - на австрийцев обновлено
16:40 2515
В Белгородской области беспилотник ударил по автобусу: пятеро погибли, более 20 ранены
В Белгородской области беспилотник ударил по автобусу: пятеро погибли, более 20 ранены
16:37 877
От НПЗ до маркетплейсов: логика эскалации
От НПЗ до маркетплейсов: логика эскалации цена вторжения
16:16 1020
Кому новый премьер Британии позвонит первым?
Кому новый премьер Британии позвонит первым? обновлено 17:22
17:22 3669
Лига Европы: «Карабах», если одолеет ЦСКА, сыграет с молдаванами или израильтянами
Лига Европы: «Карабах», если одолеет ЦСКА, сыграет с молдаванами или израильтянами обновлено 15:32
15:32 2893
Абшеронский парадокс. Сотка за 2 миллиона манатов и 17 000 опасных гектаров
Абшеронский парадокс. Сотка за 2 миллиона манатов и 17 000 опасных гектаров наши проблемы
14:15 2557

ЭТО ВАЖНО

В Берлине ждут Ильхама Алиева
В Берлине ждут Ильхама Алиева обновлено 17:49
17:49 367
Грузы бегут из зон конфликта… и находят Баку
Грузы бегут из зон конфликта… и находят Баку статья на платформе Sohu
15:02 1951
Посредники предлагают Ирану и США перемирие
Посредники предлагают Ирану и США перемирие обновлено 17:00
17:00 2536
Генштаб ВСУ: Сырский остается на своем посту
Генштаб ВСУ: Сырский остается на своем посту обновлено 17:33
17:33 838
Генпрокуратура о деятельности эстетического медцентра
Генпрокуратура о деятельности эстетического медцентра
16:49 614
Лига конференций: «Нефтчи» попал на португальцев, «Зиря» - на австрийцев
Лига конференций: «Нефтчи» попал на португальцев, «Зиря» - на австрийцев обновлено
16:40 2515
В Белгородской области беспилотник ударил по автобусу: пятеро погибли, более 20 ранены
В Белгородской области беспилотник ударил по автобусу: пятеро погибли, более 20 ранены
16:37 877
От НПЗ до маркетплейсов: логика эскалации
От НПЗ до маркетплейсов: логика эскалации цена вторжения
16:16 1020
Кому новый премьер Британии позвонит первым?
Кому новый премьер Британии позвонит первым? обновлено 17:22
17:22 3669
Лига Европы: «Карабах», если одолеет ЦСКА, сыграет с молдаванами или израильтянами
Лига Европы: «Карабах», если одолеет ЦСКА, сыграет с молдаванами или израильтянами обновлено 15:32
15:32 2893
Абшеронский парадокс. Сотка за 2 миллиона манатов и 17 000 опасных гектаров
Абшеронский парадокс. Сотка за 2 миллиона манатов и 17 000 опасных гектаров наши проблемы
14:15 2557
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться