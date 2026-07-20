От НПЗ до маркетплейсов: логика эскалации

Разумеется, классифицировать склады Wildberries как военные цели практически невозможно, пусть и военные товары, такие как бронежилеты, каски, оптика, компоненты для FPV-дронов и прочие вещи, действительно можно было приобрести на маркетплейсе. Однако нужно подчеркнуть, что эти удары стали закономерным ответом на российские атаки по терминалам украинской почты. Такие атаки со стороны россиян идут уже достаточно давно. Разумеется, в РФ заявляют о том, что якобы в этих почтовых терминалах были военные комплектующие. Мол, это законная военная цель. Без доказательств, разумеется.

На днях украинские БПЛА нанесли удары по складу с товарами популярного в России маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали, что, судя по всему, знаменует новую эскалацию тыловых ударов по РФ.

Украина в этот раз ответила на подобные атаки совершенно зеркально. Ущерб в результате атаки на склад в Электростали, по разным данным, может превышать 100 миллиардов рублей, что, конечно, является большой суммой, но не так сильно повлияет на компанию Татьяны Ким и российскую экономику. Кремлю, однако, стоит принимать во внимание, что эти атаки будут усиливаться и эскалироваться до тех пор, пока Россия не согласится на хотя бы воздушное перемирие с Украиной.

Степень вовлечения гражданского населения России в войну увеличивается. Если раньше война была где-то там, за кадром, далеко, то сейчас она уже вломилась к каждому. Удары по НПЗ и другим объектам нефтяной отрасли привели к топливному кризису, а теперь, судя по всему, Украина будет атаковать и склады других маркетплейсов. Продолжение ударов, подобных Электростали, нанесет колоссальный ущерб малому и среднему бизнесу на сотни миллиардов рублей. Множество предприятий закроется, много людей потеряет работу, что нанесет ущерб российской экономике, которая сейчас и так по большей части завязана на ведение войны против Украины.

Война в наше время — очень дорогое занятие. И Россия платит за это. И будет платить за последствия своего решения о вторжении в Украину еще многие годы. Даже если война закончится хоть завтра, последствия всего случившегося РФ будет улаживать годами.