Армянская рыба «поплыла» в Европу

Армянские компании получили возможность поставлять рыбу и рыбную продукцию в Евросоюз, заявил в соцсетях министр экономики Армении Геворг Папоян.

«Из Армении уже возможен экспорт рыбы и рыбной продукции в ЕС», - сказал министр.

По его словам, из ЕС получены все необходимые разрешения, в Армении приняты соответствующие процедуры для экспорта.

Россельхознадзор, помимо запрета на поставки из Армении цветов, временных ограничений на ввоз фруктов и овощей, со 2 июня приостановил сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию.