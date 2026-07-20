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В Берлине ждут Ильхама Алиева
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В Берлине ждут Ильхама Алиева

Армянская рыба «поплыла» в Европу

16:25 950

Армянские компании получили возможность поставлять рыбу и рыбную продукцию в Евросоюз, заявил в соцсетях министр экономики Армении Геворг Папоян.

«Из Армении уже возможен экспорт рыбы и рыбной продукции в ЕС», - сказал министр.

По его словам, из ЕС получены все необходимые разрешения, в Армении приняты соответствующие процедуры для экспорта.

Россельхознадзор, помимо запрета на поставки из Армении цветов, временных ограничений на ввоз фруктов и овощей, со 2 июня приостановил сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию.

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