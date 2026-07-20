Генпрокуратура о деятельности эстетического медцентра

Генеральная прокуратура Азербайджана выступила с заявлением по поводу распространяемой в СМИ информации относительно эстетического центра UĞUR-777 и гражданки Гюльбаде Абдуллаевой.

Согласно информации, предоставленной haqqin.az в Генеральной прокуратуре, в последние дни в СМИ и социальных сетях распространяются информация и видеоматериалы, касающиеся врачебной практики Гюльбаде Абдуллаевой, не имеющей на то соответствующего сертификата, а также осуществления незаконной медицинской деятельности в эстетическом центре UĞUR-777

Сообщается, что вышеупомянутые факты были расследованы прокуратурой Насиминского района, по ним возбуждено уголовное дело. На основании достоверных доказательств, собранных в ходе предварительного следствия, Хаяла Исмаилова привлечена к уголовной ответственности в качестве обвиняемой по статьям 131.2, 139-1.2, 142.2, 309.2, 310 и 322.1 УК Азербайджанской Республики; Мушвиг Багиров привлечен к уголовной ответственности по статьям 131.2, 139-1.2, 32.5, 309.2, 310 и 322.1; Рена Гулиева — по статьям 142.2, 32.5, 309.2, 310 и 322.1 УК Азербайджанской Республики.

Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено прокурором, осуществлявшим процессуальное ведение предварительного следствия, 22 апреля 2026 года и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для пересмотра. Судебное разбирательство продолжается.

Уголовное преследование Гюльбаде Абдуллаевой по вышеупомянутому уголовному делу по статье 310 УК Азербайджанской Республики было прекращено в связи с применением постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики об объявлении амнистии по случаю «Года Конституции и суверенитета».

Кроме того, следствие не выявило никаких признаков преступления, предусмотренного статьей 142.1 УК Азербайджана. Также Гюльбаде Абдуллаева была обязана выплатить потерпевшему лицу 2000 манатов в полном объеме в качестве компенсации за причиненный ему материальный ущерб и 500 манатов в госбюджет.

В то же время в отношении Г. Абдуллаевой было возбуждено административное производство по статьям 215.1 и 428.1 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, направлено в соответствующие государственные органы для рассмотрения и наложено административное наказание в виде штрафа.

Генеральная прокуратура еще раз заявляет, что все поступившие заявления по делам о незаконной медицинской деятельности, представляющей угрозу жизни и здоровью граждан, расследуются всесторонне, полно и объективно в соответствии с требованиями законодательства, а правовая оценка каждого факта дается на основании собранных доказательств.