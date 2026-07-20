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Стартовал VIII летний лагерь «Карабахские школы-побратимы» с участием детей шехидов

16:55 196

Во французском городе Кольмар стартовал VIII летний лагерь «Карабахские школы-побратимы», организованный Фондом поддержки азербайджанской диаспоры, при совместном участии Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар», Культурного центра азербайджанцев в Швейцарии и воскресной школы «Карабах», действующей в городе Нант (Франция).

Лагерь проходит в одном из живописных уголков Франции, на территории, окруженной лесными пейзажами. В программу лагеря входят образовательные тренинги, интеллектуальные игры, культурные и спортивные мероприятия, встречи на патриотические темы и пр.

Обучающиеся в общеобразовательных школах Азербайджана дети шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Родины, встретились в лагере с учащимися воскресной школы «Карабах» из города Нант. На церемонии открытия выступили исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Экрем Абдуллаев, председатель Культурного центра азербайджанцев в Швейцарии Гасым Насиров, тренер Лала Гусейнзаде и представитель Культурной ассоциации Азербайджан-Франция Эсбенд Фаталиева. В выступлениях было подчеркнуто, что внимание и забота о детях являются одним из основных направлений государственной политики, в связи с чем отмечено значение проекта.

Совместное участие в лагере детей шехидов и азербайджанских ребят, проживающих за рубежом, послужит в будущем формированию новой азербайджанской диаспоры и укреплению связей с Родиной, глубокому изучению проживающими за рубежом детьми азербайджанских реалий и получению ими подробной информации о героизме шехидов.

VIII летний лагерь «Карабахские школы-побратимы»,начавшийся 17 июля, продлится до 23-го числа этого месяца.

Проект «Карабахские школы-побратимы» реализуется с 2022 года. За этот период в его рамках было организовано восемь летних лагерей: четыре — за рубежом (в Швейцарии, Казахстане, Молдове и Франции) и четыре — в Азербайджане. В каждом лагере в среднем принимают участие около 20 школьников.

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