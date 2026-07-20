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Генштаб ВСУ: Сырский остается на своем посту

обновлено 17:33
17:33 844

Слухи о якобы увольнении Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского быстро распространились по сети, однако в военном руководстве их опровергли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

«Информация, появившаяся в информационном пространстве, в частности, в соцсетях и некоторых медиа о якобы увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского с должности не соответствуют действительности», — подчеркнули в Генштабе.

Там также отметили, что генерал Александр Сырский продолжает исполнять обязанности главнокомандующего ВСУ.

Начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов также остается в своей должности и продолжает выполнять свои функциональные обязанности. 

В Генштабе напомнили, что увольнение главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба осуществляется исключительно на основании указа президента Украины.

Напомним, ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что президент Владимир Зеленский якобы рассматривает возможность увольнения Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По данным собеседников издания, такое решение возможно только при условии, что удастся найти кандидата, который обеспечит непрерывность управления войском и сохранение обороны на фронте.

*** 16:59

Президент Украины Владимир Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, рассматриваются несколько основных кандидатов на этот пост. Об этом LIGA.net рассказали собеседники из Офиса президента Украины и правительства.

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