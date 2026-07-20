Генштаб ВСУ: Сырский остается на своем посту

Слухи о якобы увольнении Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского быстро распространились по сети, однако в военном руководстве их опровергли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

«Информация, появившаяся в информационном пространстве, в частности, в соцсетях и некоторых медиа о якобы увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского с должности не соответствуют действительности», — подчеркнули в Генштабе.