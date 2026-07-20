Партнерство Bir и UnionPay расширяет интеграцию Азербайджана в глобальную платежную экосистему

После успешного завершения первого этапа партнерства держатели карт UnionPay теперь могут совершать онлайн-покупки в более чем 1000 торговых точек и снимать наличные почти в 1300 банкоматах Birbank – банка, который входит в экосистему Bir наряду с платформой электронной коммерции Birmarket, платежными терминалами Milliön и электронным кошельком m10.

Экосистема Bir, первая на Кавказе полностью интегрированная экосистема банкинга, платежей и электронной коммерции, сегодня объявляет о стратегическом партнерстве с UnionPay International, дочерней компанией китайской UnionPay. Это партнерство значительно расширяет сеть приема карт UnionPay по всему Азербайджану, знаменуя собой важный этап в укреплении связей страны с глобальной платежной экосистемой.

В ближайшие месяцы Birbank продолжит расширять сеть приема карт UnionPay через свои торговые терминалы (POS), позволяя владельцам карт беспрепятственно совершать бесконтактные и чиповые платежи в тысячах физических торговых объектов по всему Азербайджану. Кроме того, у пользователей Birbank появится возможность осуществлять денежные переводы на карты UnionPay. После полного внедрения Bir будет поддерживать UnionPay во всех основных каналах эквайринга – банкоматах, электронной коммерции, POS-терминалах и мобильных POS-устройствах, создав одну из самых масштабных международных инфраструктур эквайринга в Азербайджане.

Данное партнерство заключено в период, когда Азербайджан продолжает укреплять свою роль в качестве регионального центра торговли, туризма и бизнеса, соединяющего Европу и Азию. Расширяя сеть приема одной из ведущих мировых платежных систем, экосистема Bir упрощает процесс беспрепятственной оплаты по всей стране для миллионов иностранных гостей с картами UnionPay. В то же время это помогает азербайджанским предпринимателям выйти на более широкую международную клиентскую базу без необходимости дополнительных интеграций.

Джалал Оруджев, руководитель платежного бизнеса Bir, прокомментировал: «Мы постоянно инвестируем в создание платежной инфраструктуры будущего, которая соединяет Азербайджан с ведущими мировыми платежными экосистемами. Наше партнерство с китайской UnionPay является еще одним важным шагом в реализации этой стратегии. Обеспечивая прием карт UnionPay в нашей эквайринговой сети, мы делаем Азербайджан более доступным для иностранных гостей, а также помогаем местному бизнесу обслуживать клиентов со всего мира с еще большим комфортом».

Генеральный директор UnionPay International Ван Лисинь (Wang Lixin) добавил: «Мы рады сотрудничать с Bir для дальнейшего расширения сети приема карт UnionPay в Азербайджане. Это взаимодействие укрепляет платежные связи между Азербайджаном и Азией, позволяя держателям карт UnionPay пользоваться удобным, безопасным и бесперебойным платежным сервисом – будь то снятие наличных, покупки в интернете или, в скором времени, оплата в торговых точках по всей стране. Мы с нетерпением ждем продолжения работы с экосистемой Bir для поддержки растущего объема трансграничных поездок, торговли и коммерческого обмена».

Bir – первая полностью интегрированная цифровая экосистема Кавказа, меняющая привычный подход частных и корпоративных клиентов к использованию повседневных цифровых сервисов в Азербайджане. Экосистема, начавшая свою деятельность в 2025 году, объединяет ведущие бренды страны – мобильное банковское приложение Birbank, платформу электронной коммерции Birmarket, платежные терминалы MilliÖn и цифровой кошелек m10. Сегодня Bir обслуживает более 5 миллионов клиентов. Благодаря развитой инфраструктуре, а также стратегическим партнерствам с Trendyol Azerbaijan и BakıKart, Bir является первой и крупнейшей цифровой экосистемой Азербайджана.

Для более подробной информации: bir.az