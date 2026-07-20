Мошенничество на почти 91 миллион манатов: Мамедова экстрадировали в Азербайджан

Гражданин Азербайджана Сабухи Мамедов, находившийся в международном розыске по линии Интерпола, 19 июля экстрадирован из Сербии в Азербайджан.

Согласно сообщению Министерства юстиции, местонахождение С. Мамедова было установлено в Сербии в 2023 году, после чего его задержали.

По данным следствия, Мамедов, злоупотребив доверием и путем обмана, давал ложные обещания потерпевшему, чтобы завладеть чужим имуществом из корыстных побуждений. В результате его действий был нанесен ущерб в размере 90 869 964 манатов. В отношении С. Мамедова возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана. После проведения необходимых переговоров была достигнута договоренность о выдаче подозреваемого.

Сотрудники Пенитенциарной службы Министерства юстиции доставили С. Мамедова из Белграда в Баку. На основании решения суда задержанный помещен в следственный изолятор.