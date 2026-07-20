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В Берлине ждут Ильхама Алиева
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В Берлине ждут Ильхама Алиева

Председатель «Азеришыг» принял граждан в Ханкенди

17:33 140

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева по организации приема граждан в городах и районах страны ОАО «Азеришыг» регулярно проводит встречи с жителями регионов. Согласно графику приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти и других органов управления, 20 июля председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов принял граждан, проживающих в Ханкенди, Шуше, Ходжалы и Агдере, сообщили в пресс-службе ведомства. Прием состоялся в административном здании Ханкендинской электросети.

В ходе приема были даны ответы на обращения, входящие в сферу деятельности ОАО. Также приняты меры по решению некоторых вопросов прямо на месте. Обращения, требующие дополнительного изучения, были зарегистрированы в письменном виде и направлены в соответствующие структурные подразделения для дальнейшего рассмотрения.

Жители указанных городов и районов выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за работы по обновлению электросетей в регионах, а также за проявленные к ним внимание и заботу.

«Как и реализуемые ОАО «Азеришыг» мероприятия по реконструкции и информационно-разъяснительной работе, встречи с жителями регионов направлены на обеспечение абонентов бесперебойным электроснабжением, а также на минимизацию потерь электрической энергии», - указали в пресс-службе.

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