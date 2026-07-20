В Берлине ждут Ильхама Алиева

В свою очередь, как сообщил спикер правительства ФРГ Штефан Корнелиус, канцлер Германии Фридрих Мерц во вторник, 21 июля, примет президента Азербайджана Ильхама Алиева. Официальная церемония встречи состоится в 12:00 (в 14:00 по Баку) в Ведомстве федерального канцлера.
Отмечается, что в центре внимания предстоящих переговоров будут находиться вопросы энергетики и сырьевых ресурсов, региональный мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также международная политика безопасности.
По итогам встречи запланирована совместная пресс-конференция.
*** 17:37
Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит официальный визит в Германию.
Как сообщает АзерТАдж, этот визит является наглядным свидетельством коренной трансформации взглядов Европы и в особенности его экономического локомотива – Германии на Южный Кавказ в контексте меняющихся глобальных геополитических реалий.
Отмечается, что диалог на высшем уровне, установившийся между Берлином и Баку на фоне глобальных кризисов, логистических сбоев и вызовов энергетической безопасности, выводит партнерские отношения на качественно новый уровень.