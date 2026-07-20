В Берлине ждут Ильхама Алиева

В свою очередь, как сообщил спикер правительства ФРГ Штефан Корнелиус, канцлер Германии Фридрих Мерц во вторник, 21 июля, примет президента Азербайджана Ильхама Алиева. Официальная церемония встречи состоится в 12:00 (в 14:00 по Баку) в Ведомстве федерального канцлера.

Отмечается, что в центре внимания предстоящих переговоров будут находиться вопросы энергетики и сырьевых ресурсов, региональный мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также международная политика безопасности.

По итогам встречи запланирована совместная пресс-конференция.