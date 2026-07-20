Иран обстреливает Кувейт и Бахрейн

В понедельник по всему Кувейту прозвучали сирены, поскольку военные перехватывали ракеты и беспилотники, сообщили государственное информационное агентство и кувейтская армия. В заявлении армии говорится, что она перехватывает приближающиеся ракеты и беспилотники.

В Бахрейне снова зазвучали сирены, сообщило министерство внутренних дел.

В понедельник по всему Бахрейну вновь прозвучали сирены, сообщило министерство внутренних дел страны.

Ранее государственное телевидение Бахрейна сообщило, что системы противовоздушной обороны страны отреагировали на атаки Исламской Республики.

В то же время, Корпус стражей исламской революции заявляет, что наносил удары по американским объектам в Бахрейне и Кувейте.

В понедельник иранская Революционная гвардия заявила, что нанесла ракетные и беспилотные удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте, включая авиабазу Аль-Сахир и порт Бин-Салман в Бахрейне, а также базу Арифджан в Кувейте.

В своем заявлении Корпус стражей исламской революции сообщил, что его военно-морские удары являются частью так называемой 23-й волны операций «Наср 2» и включают нападения на объекты, которые, по его словам, используются для обслуживания американских беспилотников, подготовки военно-морских судов и поддержки сил специальных операций.

Представители КСИР заявили, что атаки причинили значительный ущерб и что операции против, как они назвали, американских военных целей в регионе будут продолжены.

В заявлении также были отвергнуты комментарии президента США Дональда Трампа о том, что у Ирана заканчиваются ракеты и беспилотники, и было заявлено, что Иран будет продолжать запускать такое оружие до тех пор, пока длится конфликт.