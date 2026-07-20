16 азербайджанцев из Сирии

Азербайджан 18–19 июля репатриировал из Сирии 16 своих граждан, в том числе семь женщин и девять детей. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Перед началом процедуры были установлены местонахождение, личности и гражданство репатриантов. Члены межведомственной Рабочей группы выехали в Сирию, где было организовано первичное медицинское и психологическое обследование репатриантов.

При координации посольств Азербайджана в Сирии и Турции, а также генерального консульства в Стамбуле репатриантам оформили свидетельства на возвращение, обеспечили авиабилетами и доставили в страну.

Для них предусмотрены меры по социальной реабилитации и реинтеграции.

В МИД отметили, что Азербайджан продолжит принимать необходимые меры по возвращению на родину своих граждан, пострадавших в результате вооруженных конфликтов за рубежом.