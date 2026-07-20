Халг Банк увеличил уставный капитал

ОАО «Халг Банк» увеличило свой уставный капитал на 30 494 520 манатов, доведя его до 477 094 000 манатов. Увеличение капитала было осуществлено за счет повышения номинальной стоимости акций Банка.

Увеличение уставного капитала будет способствовать устойчивому развитию и дальнейшему росту Банка, а также расширит его возможности по финансированию, поддерживая достижение целей, предусмотренных Стратегией развития Банка.

Напомним, Халг Банк, основанный в 2004 году и являющийся одним из надежных финансовых институтов страны, по итогам последнего квартала продемонстрировал следующие показатели: активы Банка составили 2,832 млрд манатов, кредитный портфель — 1,843 млрд манатов, объем депозитов — 1,921 млрд манатов, а чистая прибыль — 13,5 млн манатов.