Французы возмущены Ираном

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в воскресенье вечером двое сотрудников посольства Франции в Тегеране были задержаны и подверглись давлению со стороны иранских сил безопасности.

По его словам, дипломатов несколько часов удерживали без объяснения причин, допрашивали, а один из них подвергся физическому насилию. Позже они вернулись в посольство и сейчас находятся в безопасности, ожидая возвращения во Францию.

Барро назвал произошедшее грубым нарушением дипломатического иммунитета и сообщил, что предупредил главу МИД Ирана о том, что этот «крайне серьезный и неприемлемый» инцидент не останется без последствий.