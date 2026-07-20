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Французы возмущены Ираном

20 июля 2026, 20:01 4822

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в воскресенье вечером двое сотрудников посольства Франции в Тегеране были задержаны и подверглись давлению со стороны иранских сил безопасности.

По его словам, дипломатов несколько часов удерживали без объяснения причин, допрашивали, а один из них подвергся физическому насилию. Позже они вернулись в посольство и сейчас находятся в безопасности, ожидая возвращения во Францию.

Барро назвал произошедшее грубым нарушением дипломатического иммунитета и сообщил, что предупредил главу МИД Ирана о том, что этот «крайне серьезный и неприемлемый» инцидент не останется без последствий.

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